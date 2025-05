[Video] Nghệ An: Đẩy nhanh dự án trạm dừng nghỉ 340 tỷ đồng trên cao tốc Bắc - Nam

Your browser does not support the video tag.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 340 tỷ đồng, do liên danh Petrolimex làm chủ đầu tư, nằm trên địa bàn hai xã Diễn Quảng và Diễn Hạnh. Trạm dừng nghỉ gồm hai giai đoạn, dự kiến đưa vào vận hành từ tháng 1/2026. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 11 hộ dân chưa thống nhất phương án đền bù.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu trước mắt ưu tiên thu hồi 5 thửa đất phục vụ nhà dịch vụ và xưởng bảo dưỡng xe trước ngày 15/5; hoàn tất giải phóng 6 thửa đất phục vụ đường gom dân sinh trước 25/5. Tổng diện tích thu hồi trong giai đoạn 2 là hơn 25.000m².

Tác giả: Thu Hà - Quốc Hà

Nguồn tin: nhandan.vn