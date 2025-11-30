Bức tường phát ra tiếng động, người dân bỏ chạy khi thấy thứ đáng sợ

Your browser does not support the video tag.

Đội cứu hộ đã được gọi đến khi chủ cửa hàng phát hiện ra con trăn dài 4 mét đang tạo ra những rung động kỳ lạ phía sau một tấm gỗ tại cửa hàng đá cẩm thạch ở Nonthaburi, Thái Lan.

Đoạn clip cho thấy một phần cơ thể của loài bò sát này lộ ra trên tấm gỗ vào ngày 11/11.

Tình nguyện viên Bubpha Amphuang, 54 tuổi, cho biết: "Chúng tôi nhận được yêu cầu bắt một con trăn tại cửa hàng đá cẩm thạch Rattanathibet".

Con trăn được phát hiện trong cửa hàng.

Bubpha đã đi theo con trăn trước khi nó cuộn mình dưới một chiếc kệ. Sau đó, anh dùng thòng lọng cố định cổ con vật rồi kéo nó ra khỏi cửa hàng, đo chiều dài của nó và đặt vào bao tải.

Chủ cửa hàng Kitiporn Lertarnontrakul, 33 tuổi, cho biết: "Tôi đang ăn trưa thì cảm thấy bức tường rung chuyển nên đã kéo một số tấm gỗ ra để kiểm tra. Con trăn dường như bị kẹt và sau đó rơi xuống đất.

Tất cả chúng tôi đều bỏ chạy và kêu cứu. Chúng tôi đã từng thấy một số con trăn trước đây, nhưng không có con nào to như con này".

Con trăn sau đó đã được lực lượng cứu hộ thả về tự nhiên.

Trăn gấm được tìm thấy khắp Đông Nam Á, nơi chúng sống trong rừng, đầm lầy, kênh rạch và thậm chí cả trong thành phố, khiến chúng thường xuyên xung đột với con người. Đây là một trong những loài rắn lớn nhất thế giới và có thể ăn thịt người, mèo, chó, chim, chuột và các loài rắn khác.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn