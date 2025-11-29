6 người tử vong khi xe bán tải va chạm trực diện với xe ô tô con

Your browser does not support the video tag.

6 người đã thiệt mạng vào hôm 27/11 sau khi chiếc xe tải Bolero chở đầy rau củ va chạm trực diện với một chiếc Maruti Alto trên đường cao tốc Ganga ở huyện Sambhal, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Vụ tai nạn nghiêm trọng đến mức cả 2 xe đều bị biến dạng, mảnh vỡ văng tung tóe khắp mặt đường.

Vụ tai nạn xảy ra gần làng Rasoolpur Dhatra, thuộc khu vực đồn cảnh sát Hayatnagar. Nghe thấy tiếng va chạm lớn, dân làng gần đó đã chạy đến hiện trường và đưa thi thể các nạn nhân bị kẹt trong xe ra ngoài. 4 trong số những người thiệt mạng được cho là cư dân khu vực Adampur, huyện Amroha.

Hai chiếc xe bị biến dạng sau tai nạn.

Cảnh sát trưởng Kuldeep Singh cùng các đội cảnh sát đã đến hiện trường để xử lý tình hình và bắt đầu điều tra sơ bộ. Rất đông người dân địa phương cũng tập trung quanh hiện trường trong khi công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục.

Một cảnh sát có mặt tại hiện trường cho biết: "Chúng tôi sẽ phải chờ báo cáo cuối cùng, nhưng hiện tại có vẻ như cả hai xe đều di chuyển với tốc độ cao. Tình trạng của hai chiếc xe cho thấy vụ va chạm rất mạnh".

Cảnh sát vẫn chưa xác nhận thêm thông tin chi tiết về các nạn nhân và diễn biến vụ tai nạn.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn