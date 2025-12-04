Gia đình cô dâu, chú rể vác ghế lao vào ẩu đả trong đám cưới

Your browser does not support the video tag.

Một đám cưới ở Bodh Gaya, Bihar, Ấn Độ, đã trở thành một cuộc chiến hỗn loạn giữa gia đình cô dâu và chú rể vì thiếu rasgulla. Đoạn clip ghi lại từ camera giám sát cho thấy gia đình và khách mời từ cả hai phía đã đấm đá, xô đẩy nhau. Thậm chí, một số người còn nhặt ghế nhựa và sử dụng chúng làm vũ khí để hỗn chiến.

Cảnh sát cho biết gia đình cô dâu đã đệ đơn kiện đòi của hồi môn đối với phía chú rể sau khi đám cưới bị hủy bỏ do tranh cãi về tình trạng thiếu rasgulla.

Sự việc xảy ra tại một khách sạn ở Bodh Gaya vào ngày 30/11. Gia đình cô dâu đang lưu trú tại khách sạn. Chú rể và gia đình đến từ một ngôi làng gần đó.

Màn ẩu đả được camera giám sát ghi lại.

Sau khi các nghi lễ cưới kết thúc, gia đình cô dâu đã phản ánh về việc thiếu rasgulla, cảnh sát cho biết. Camera quan sát cho thấy ban đầu mọi người tụ tập gần các quầy hàng thực phẩm và không có gì bất thường.

Đột nhiên, một cuộc ẩu đả nổ ra, nhiều người với lấy bất cứ thứ gì có thể như ghế, đĩa... để đánh nhau. Cảnh sát cho biết nhiều người ở cả hai bên đều bị thương.

Cha của chú rể, ông Mahendra Prasad, xác nhận hôm 3/12 rằng vụ ẩu đả xảy ra do thiếu món tráng miệng.

Trong khi gia đình chú rể đồng ý tiếp tục tổ chức đám cưới, gia đình cô dâu lại quyết định không tiếp tục.

Mẹ chú rể, bà Munni Devi, cáo buộc rằng trong lúc cuộc ẩu đả diễn ra, gia đình cô dâu đã lấy đi số trang sức mà bà mang theo để tặng. Gia đình chú rể cho biết họ cũng đã đặt phòng khách sạn.

"Chúng tôi đã cố gắng thương lượng với gia đình cô dâu để đám cưới vẫn diễn ra. Nhưng mọi chuyện không thành", Sushil Kumar, anh họ của chú rể, cho biết.

