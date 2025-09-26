Quán trà sữa vạ lây khi khách cosplay 'tổng tài ra lệnh đánh người'

Đại diện thương hiệu trà sữa khẳng định không thuê cá nhân nào để quảng bá theo trào lưu "tổng tài". Ảnh: L.T.



Ngày 25/9, một thương hiệu trà sữa ở Hà Nội ra thông báo liên quan việc một số khách đến quán quay video, chụp ảnh cosplay "tổng tài ra lệnh đánh người" rồi đăng lên mạng xã hội.

Sau khi hình ảnh lan truyền, quán bị cộng đồng mạng tấn công, nhận nhiều đánh giá 1 sao và bình luận tiêu cực, cho rằng "dùng chiêu trò" để quảng cáo.

Đại diện quán khẳng định không thuê bất kỳ cá nhân nào để quảng bá, không can thiệp vào nội dung video, ảnh của khách hàng khi đến quán.

"Nếu sự việc gây hiểu lầm hay khó chịu, chúng tôi thành thật xin lỗi. Rất mong mọi người thấu hiểu và dừng những hiểu lầm không đáng có", thông báo nêu.

Khách hàng đến quán trà sữa giơ tay cosplay "tổng tài ra lệnh đánh người", ngày 24/9.



Cùng ngày, H., nhân vật chính trong loạt ảnh cosplay tại quán trà sữa trên, cũng lên tiếng đính chính.

Anh cho biết hôm 24/9 cùng bạn ghé quán mua đồ uống, thấy trang phục của mình giống "tổng tài ra lệnh đánh người" nên chụp vài tấm ảnh đăng lên một hội nhóm mạng xã hội. Tuy nhiên, ảnh sau đó bị chia sẻ lại, kèm nhiều bình luận trái chiều khiến thương hiệu bị ảnh hưởng.

"Tôi mong các hội nhóm gỡ ảnh để tránh ảnh hưởng tới quán và cá nhân tôi", H. nói.

"Tổng tài" tên N.V.T. đến quán cà phê ở Times City xin lỗi gia đình nạn nhân, sáng 19/9. Ảnh: Ánh Hoàng.



Trước đó, ngày 17/9, một quán cà phê ở Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) xảy ra vụ xô xát khiến dư luận chú ý.

Camera ghi lại cảnh Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, Bắc Ninh) lao vào quầy thu ngân, đấm liên tiếp vào mặt nhân viên. Người đi cùng Vũ, được cho là "tổng tài" đã ra lệnh đánh người do bị nhắc nhở vì hút thuốc trong quán.

Ngày 20/9, Công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Vũ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. "Tổng tài" tên N.V.T. (28 tuổi) cũng bị lấy lời khai, tiếp tục điều tra. T. và người thân sau đó đến quán cà phê xin lỗi nhưng chủ quán (mẹ của nạn nhân) từ chối tiếp chuyện, yêu cầu ra khỏi tiệm.

Bị nhắc nhở vì hút thuốc trong phòng kín, nam thanh niên bất ngờ xông tới hành hung M.Đ. - nhân viên quán cà phê ở Hà Nội hôm 17/9.

