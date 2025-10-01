Khởi tố, bắt tạm giam nhóm thanh niên đánh người dã man ở quán "Lão Đại"

Ngày 30-9, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội "Cố ý gây thương tích" theo Khoản 2, Điều 134 Bộ Luật Hình sự. Cùng ngày, lệnh bắt tạm giam đã được VKSND khu vực 5 phê chuẩn và thi hành.

4 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Tuấn Ngọc (SN 2006, ngụ thôn Bích Giang, xã Hiếu Giang), Lê Minh Tài, Lê Văn Từ và Trần Nhật Hào (cùng SN 2006; cùng ngụ thôn Phan Xá, xã Cam Lộ).

Các đối tượng Trần Nhật Hào, Lê Văn Từ, Lê Minh Tài, Nguyễn Tuấn Ngọc (từ trái sang phải) bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: ANH TUẤN

Trước đó, vào tối 20-5, tại quán Lão Đại (thị trấn Cam Lộ cũ; nay là xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), do tranh cãi về việc kết nối nhạc, Lê Minh Tài và Đ.H (SN 2004) phát sinh mâu thuẫn.

Sau khi Tài và H. xô xát, các đối tượng Nguyễn Tuấn Ngọc và Lê Văn Từ đã cùng đi theo Tài để đánh H.

Sau đó, khi Đ.M.Đ (SN 2004, là bạn của H.) đến quán hỏi chuyện, Lê Văn Từ đã gây sự và bị Đ.M.Đ đấm vào mặt. Hành vi này đã kích động Lê Minh Tài, Nguyễn Tuấn Ngọc, Lê Văn Từ, Trần Nhật Hào cùng H.C.T, L.V.L (cùng SN 2009) lao vào hành hung Đ.M.Đ bằng tay, chân và các công cụ như ly thủy tinh, vỏ chai bia.

Các đối tượng Lê Văn Từ và Nguyễn Tuấn Ngọc đã dùng ly thủy tinh đánh vào vùng mặt và sau đầu nạn nhân; Trần Nhật Hào dùng ly thủy tinh đánh vào vai.

Hậu quả, Đ.M.Đ bị thương tích với tỉ lệ tổn thương cơ thể là 29%. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Đ.Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người Lao Động