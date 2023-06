Video ghi lại cảnh xe bồn gây tai nạn kinh hoàng khiến 3 người trong một gia đình thiệt mạng

Your browser does not support the video tag.

Video vụ tai nạn được một camera an ninh của nhà dân ghi lại (Nguồn: Mạng xã hội).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30" ngày 11/6/2023 tại km 135 + 500 QL 4D thuộc địa phận thôn Giành Thàng xã Đồng Tuyển (Lào Cai). Toàn cảnh vụ tại nạn đã được môt camera an ninh của một nhà dân ghi lại. Qua đó, chiếc xe bồn đã mất lái lao sang phần đường ngược chiều, lật nghiêng và đè lên ba người đi trên chiếc xe máy làm cả 3 tử vong (Cả 3 người đều trong 01 gia đình, trú tại thôn Mường Bát xã Thống Nhất, TP Lào Cai trong đó có người phụ nữ đang mang thai tháng thứ 6).

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Bảo Anh)

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt, phong tỏa hiện trường đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Đại Văn

Nguồn tin: phapluatplus.vn