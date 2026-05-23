Người mẹ suýt 'ôm hận cả đời' vì ba giây trông con lơ đãng

Đến giờ, tay chân tôi vẫn còn bủn rủn, tim vẫn đập loạn nhịp vì suýt chút nữa chính sự bất cẩn của mình đã cướp đi thứ quý giá nhất. Mọi chuyện xảy ra vào đúng 17h ngày 20/5, giờ cao điểm, con đường trước nhà rất đông người và xe qua lại.

Tôi đẩy xe cho con ngồi chơi ngoài sân. Thấy sân bằng phẳng nên tôi vô tư quay lưng lại, đúng 3 giây để cất cái túi xách. Trời ơi! Đúng 3 giây định mệnh đó, chiếc xe đẩy của con tự do lao thẳng ra lòng đường lớn. Khoảnh khắc quay lại thấy chiếc xe lao đi, tim tôi như ngừng đập, máu trong người đông cứng lại.

Nhưng đúng là trời thương, "ông bà gánh còng lưng", ngay đúng tích tắc chiếc xe của con tôi lao ra thì vô cùng may mắn làn đường trước nhà không có một chiếc xe máy hay ôtô nào chạy qua.

Tôi lao ra ôm chặt lấy con mà sợ hãi tột cùng. Hôm qua, tôi vừa trải qua một cú sốc lớn khi mất một số tiền không hề nhỏ. Lúc đó tôi uất ức, tiếc nuối và suy sụp lắm. Nhưng sau giây phút sinh tử của con ngày hôm nay, tôi mới bừng tỉnh ngộ.

Đúng là ông bà ta nói cấm có sai: "Mất tiền là cái mất nhẹ nhất!". Tiền mất đi thì còn có thể kiếm lại được, chứ con cái có mệnh hệ gì thì cả đời này mình sống trong dằn vặt. Tôi muốn chia sẻ về tình huống của tôi vừa để hoàn hồn, vừa muốn cảnh tỉnh tất cả các ông bố bà mẹ đang nuôi con nhỏ xin hãy "đừng bao giờ rời mắt khỏi con dù chỉ một giây", và dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần gia đình bình an, khỏe mạnh là chúng ta còn tất cả!

Tác giả: Thu Phương

Nguồn tin: vnexpress.net