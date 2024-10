Video cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales thoát chết trong vụ ám sát táo tợn

Your browser does not support the video tag.

Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales ngày 27/10 cho biết ông vừa thoát chết trong vụ ám sát táo tợn sau khi những người đàn ông không rõ danh tính nổ súng vào xe của ông.

Ông Morales, 65 tuổi, đã đổ lỗi cho chính phủ của Tổng thống Luis Arce về vụ bạo lực bùng nổ, nói rằng đó là một phần của chiến dịch phối hợp của chính quyền Bolivia nhằm loại ông khỏi chính trường.

Tổng thống Arce đã lên án vụ tấn công và yêu cầu điều tra. “Bất kỳ hành vi bạo lực nào trong chính trị đều phải bị lên án và làm rõ,” Arce viết trên nền tảng mạng xã hội X. “Vấn đề không được giải quyết bằng cách cố gắng giết người hoặc bằng suy đoán đảng phái.”

Cựu tổng thống Evo Morales cho biết chiếc xe chở ông bị chiếc xe mai phục, trên đó có chở những người đàn ông mặc đồ đen, trang bị vũ khí.

"Những viên đạn bay vèo vèo cách đầu tôi chỉ vài cm," ông Morales cho biết. Video đăng trên trang web của đài phát thanh Morales cho thấy trực thăng bay trên đường nơi xảy ra vụ việc tại Chapare, vùng trồng lá coca ở Bolivia, vốn được coi là tỉnh "thành trì" của ông Morales.

Đương kim Tổng thống Arce từng là bộ trưởng kinh tế trong thời gian ông Morales nắm quyền. Hiện ông Arce và ông Morales đang chạy đua để giành ghế lãnh đạo đảng MAS vào cuộc bầu cử năm tới./.

