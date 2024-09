Ông Trump bị ám sát hụt lần 2, bạo lực chính trị đang trở thành điều bình thường ở Mỹ?

Lực lượng thực thi pháp luật Mỹ phong tỏa hiện trường vụ nổ súng nhằm vào sân golf của cựu Tổng thống Donald Trump ở thành phố West Palm Beach, bang Florida ngày 15/9/2024. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo kênh CNN, vào giữa tháng 7, ông Trump suýt bị một tay súng bắn vào đầu tại một cuộc vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania. Kẻ tấn công 20 tuổi đã bị một tay súng bắn tỉa bắn hạ.

Hai tháng sau, vào chiều 15/9, trong khi chơi golf, ông dường như lại trở thành mục tiêu của một kẻ ám sát khác. Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), nghi phạm đã bị bắt giữ.

Theo các nhà điều tra, nghi phạm mang theo súng trường AK-47 đang rình trong bụi rậm lúc ông Trump chơi golf tại West Palm Beach, sau đó bị các nhân viên Mật vụ phát hiện và nổ súng.

Người dân Mỹ đã phải điều chỉnh để thích nghi với “những điều bình thường mới” trong chính trị, cả lớn lẫn nhỏ, dường như thường xuyên hơn trong vài năm qua. Ngôn từ đã trở nên gay gắt hơn, tình trạng chia rẽ đảng phái trở nên sâu sắc và các tiêu chuẩn ứng xử của ứng viên bị xói mòn.

Xét đến tình trạng bạo lực súng đạn đang lan tràn khắp nước Mỹ, những cuộc tấn công như thế này có thể là một “điều bình thường mới” không thể tránh khỏi. Nhưng hiện tại, điều này vẫn còn gây sốc.

Phó Tổng thống Kamala Harris nói trong một tuyên bố sau sự cố ở Florida: “Bạo lực không có chỗ ở Mỹ”.

Những chi tiết về vụ ám sát hụt, đặc biệt là danh tính và động cơ của kẻ tấn công, cuối cùng sẽ quyết định tác động đối với nền chính trị Mỹ. Nhưng, ít nhất vào lúc này, có vẻ như bạo lực kiểu này ngày càng trở thành một phần của nước Mỹ ngày nay.

Trong tuyên bố đầu tiên sau sự cố ở sân golf, ông Trump đã cam kết rằng không điều gì có thể làm chậm bước hoặc khiến ông đầu hàng.

Phản ứng này phù hợp với chiến dịch tranh cử mà ông Trump thường lập luận rằng ông đã trở thành mục tiêu bị bức hại và tấn công vì ông lên tiếng thay cho những người Mỹ bị lãng quên. Những lời ông phát biểu sau lần suýt bị ám sát đầu tiên vào tháng 7 là “chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu” và đây đã trở thành tiếng hô hào của những người ủng hộ ông.

Ông Trump thường nói: “Họ không nhằm vào tôi, họ nhằm vào các bạn. Tôi chỉ đang đứng cản đường họ”.

Giờ đây, cựu Tổng thống Trump có thêm một ví dụ kịch tính nữa để minh họa cho quan điểm của mình.

Sự cố lần này có thể không có sức nặng cảm xúc như vụ xả súng ở Butler, Pennsylvania lần trước.

Cuộc tấn công đó xảy ra tại một cuộc vận động tranh cử công khai, trước ống kính truyền hình, ghi trọn hình ảnh cựu tổng thống bị thương và đầy quyết tâm.

Lần này, sự cố xảy ra tại một sân golf mà ông Trump sở hữu nên ông ít gặp nguy hiểm hơn.

Video cảnh sát tăng cường an ninh xung quanh sân golf ở Palm Beach sau vụ ám sát hụt ông Trump (Nguồn: Reuters):

Ông Trump đã cập nhật trên trang web gây quỹ của mình bằng một thông điệp mạnh mẽ sau khi bị ám sát hụt lần thứ hai. Thông điệp của ông Trump có nội dung: “ĐỪNG SỢ! Tôi an toàn và khỏe mạnh, không ai bị thương. Tạ ơn Chúa! Nhưng có những người trên thế giới này sẵn sàng làm mọi thứ để ngăn chặn chúng ta. Tôi sẽ không ngừng chiến đấu vì các bạn. Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng”. Ông cũng tuyên bố: “Tôi luôn yêu quý các bạn vì đã ủng hộ tôi. Bằng sự đoàn kết, chúng ta sẽ Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Trước đó, trong một thư điện tử thứ hai gửi cho những người gây quỹ ủng hộ vào ngày 15/9, ông Trump khẳng định: “Quyết tâm của tôi càng mạnh mẽ hơn sau một nỗ lực ám sát nữa. Tôi sẽ không bao giờ chậm lại. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐẦU HÀNG!”.

Hiện tại, ít nhất vụ ám sát dường như sẽ tạo ra các tin tức mới, tạm thời làm lu mờ những ngày khó khăn vừa qua trong chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống.

Diễn biến mơi nhất có thể gây sốc, nhưng với chỉ hơn 7 tuần còn lại trong chiến dịch tranh cử tổng thống này, chắc chắn sẽ còn nhiều tình tiết bất ngờ khác nữa.

Tác giả: Thùy Dương

Nguồn tin: Báo Tin tức