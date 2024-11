Video: Bức xúc trước cảnh 2 xe khách chèn ép nhau, lạng lách nguy hiểm giữa quốc lộ

Báo Tiền Phong đưa tin, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video dài hơn 1 phút ghi lại cảnh xe khách mang BKS 37H - 081.26 của nhà xe Tuấn Dung có hành vi lạng lách, đánh võng, chèn ép không cho xe khách phía sau vượt lên. Thậm chí, có thời điểm xe khách phía sau phải dừng lại không thể đi vì bị chèn ép vào sát lề đường.

Thời điểm 2 chiếc xe khách chèn ép nhau, trên đường có rất đông các phương tiện và người đi đường. Nhiều người thể hiện sự bức xúc khi xem đoạn video vì tài xế coi thường tính mạng của hành khách trên xe.

Xe khách của nhà xe Tuấn Dung liên tục lạng lách đánh võng, chèn ép xe phía sau trên Quốc lộ 1A. (Nguồn: Báo Tiền Phong)

Xác minh bước đầu cho thấy, sự việc nói trên xảy ra vào sáng 4/11, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu, Nghệ An). Sau khi xuất hiện đoạn video trên, trong sáng 5/11, Trạm CSGT Diễn Châu đã vào cuộc xác minh, mời tài xế của 2 xe khách lên trụ sở để làm rõ sự việc và có hướng xử lý nghiêm theo quy định.

“Sau khi làm việc, xác định tài xế nào sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Nếu vi phạm đến mức nghiêm trọng, sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để khởi tố theo đúng quy định pháp luật”, lãnh đạo Trạm CSGT Diễn Châu nói.

Về vấn đề này, Báo Lao Động nhận định, tình trạng xe tải và container đánh võng, lạng lách trên cao tốc là vấn đề nhức nhối, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Những hành động này không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Để giải quyết vấn đề này, cần có sự phối hợp đồng bộ từ nhiều phía.

Hành vi chèn ép nhau trên đường rất nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên cao tốc, an toàn xã hội, có nguy cơ gây thiệt hại về tài sản, tính mạng của tài xế xe ôtô tải và các phương tiện di chuyển cùng chiều. Theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015, những hành vi trên là gây rối trật tự công cộng.

Trong trường hợp bị kết luận có hành vi gây rối trật tự công cộng nhưng chưa tới mức xử lý hình sự, tài xế có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt 5-8 triệu đồng.

Trường hợp hành vi được xác định đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự, người vi phạm có thể bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015, mức phạt tối đa có thể áp dụng lên tới 7 năm tù.

