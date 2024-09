Video: Bão đã vào Quảng Ninh, gió giật kinh hoàng

Từ khoảng gần 13 giờ hôm nay 7-9, bão số 3 bắt đầu đổ bộ vào Quảng Ninh. Gió giật cực mạnh kèm mưa lớn quần thảo đất liền tỉnh Quảng Ninh.

Bão đổ bộ vào Quảng Ninh

Tại TP Hạ Long, gió cực mạnh cuốn bay nhiều biển hiệu quảng cáo, mái tôn; quật đổ hàng loạt cây xanh bên đường. Một số gia đình để xe máy ở phía trước cũng bị gió quật đổ, một số xe còn bị gió thổi, đẩy ra xa.

Gió giật, rít liên hồi kèm mưa lớn xối xả, người dân đóng chặt cửa, không ra ngoài vào thời điểm này. Trên đường phố, cành cây bị gãy, biển quảng cáo, các mảnh tôn, nhựa bị vỡ bay khắp nơi, nằm la liệt trên đường.

Tại huyện Vân Đồn, bão số 3 vẫn đang gây ra những đợt gió giật mạnh, kèm theo mưa lớn, làm mất điện diện rộng. Nhiều bè nuôi trồng thủy sản của người dân, dây nuôi hàu bị sóng, gió đánh trôi; hệ thống cây xanh trên các trục đường chính Tỉnh lộ 334 bị gãy đổ; nhiều mái tôn của nhà người dân, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn giao thông bị gãy đổ.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết đến 13 giờ, theo ghi nhận bước đầu, tại Quảng Ninh, Hải Phòng, bão Yagi đã làm 5 tàu xi-măng, một tàu gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu (Quảng Ninh); 146 cây xanh bị đổ (Quảng Ninh 100; Hải Phòng 46). Các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Thái Bình chưa ghi nhận thiệt hại.

Gió giật cực mạnh tại TP Hạ Long

Hàng loạt biển quảng cáo bị quật đổ trước các cơn gió cực mạnh của bão số 3

Bão đang quần thảo tại Quảng Ninh

Tác giả: Minh Chiến - Trọng Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động