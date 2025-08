VIDEO: 19 người c.h.ế.t, mất tích, bị thương do sạt lở vùi lấp, lũ cuốn trôi tại Điện Biên

Trưa 1-8, ông Phan Văn Vượng, Phó chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, cho biết do ảnh hưởng của mưa rất lớn kéo dài từ ngày 31-7 đến sáng 1-8, đã làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân và nhà nước trên địa bàn các xã thuộc tỉnh Điện Biên.

Đã có 19 người chết, mất tích, bị thương do sạt lở vùi lấp, lũ cuốn trôi tại Điện Biên

Theo ông Vượng, do mưa lũ lớn kéo dài, tính đến 11 giờ trưa nay, tỉnh Điện Biên có 3 người bị chết, 8 người mất tích, 8 người bị thương do sạt lở vùi lấp, lũ cuốn trôi, nhiều bản đang bị cô lập. Cụ thể, tại xã Xa Dung có 1 người chết, 8 người mất tích, 2 người bị thương; tại xã Tìa Dình có 2 học sinh chết, 6 người bị thương.

Đoạn đường từ Trung tâm xã Xa Dung đến các bản bị sạt lở nghiêm trọng, cây đổ ngổn ngang, hiện tại đang bị chia cắt từ trung tâm xuống bản Háng Pù Xi nên chưa tiếp cận được.

Xã Xa Dung có 17 hộ tại bản Háng Pù Xi bị vùi lấp, cuốn trôi nhà cửa bị mất trắng hoàn toàn. Xã Na Son: Bản Suối Lư bị ngập hoàn toàn. Còn ở bản Huổi Có, xã Phình Giàng bị ngập; ở bản Mường Luân, xã Mường Luân, một số hộ bị ngập đến tận nóc nhà.

Lực lượng chức năng đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm tại xã Na Son, tỉnh Điện Biên

Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường ở xã Xa Dung bị sạt lở, hiện tại chưa thống kê được. Tuyến Quốc lộ 12 ở xã Mường Luân bị ngập hoàn toàn. Còn tại xã Nà Bủng, tuyến đường đi Nà Hỳ đoạn Km8+500m bị sạt lở ô tô không đi qua được…

Ở xã Na Son, các tuyến đường từ trung tâm xã Na Son đi các bản hiện tại đều bị sụt, sạt, cây đổ chắn ngang đường, xe ô tô và xe máy hiện tại chưa di chuyển được. Đường dây điện trên địa bàn các tổ dân phố số 5, tổ dân phố số 2, tổ dân phố số 1, Bản Bắng Chộc nhiều đoạn bị đứt, cột điện gãy đổ.

Hiện tại, các lực lượng quân đội, công an và các lực lượng khác của tỉnh đang tiếp cận hiện trường các xã bị thiệt hại nặng để hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã và chính quyền địa phương đã và đang tích cực, khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Huy động lực lượng tại chỗ tại các bản tìm kiếm người mất tích, giúp đỡ các hộ gia đình bị thiệt hại, di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

