Lũ quét, sạt lở khiến 10 người t.ử v.o.n.g, m.ấ.t t.í.c.h ở Điện Biên

Trung tá Nguyễn Hải Trung, Trưởng Công an xã Xa Dung cho biết, do mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 31/7 đến sáng ngày 1/8, trên địa bàn xã Xa Dung đã xảy ra sạt lở tại nhiều khu vực. Tính đến 7 giờ sáng đã ghi nhận 7 trường hợp mất tích, chủ yếu là do sạt lở vùi lấp tại các bản: Háng Pu xi (2 trường hợp) Trống sư B (3 trường hợp); Cồ Dề (2 trường hợp). Công an xã cùng chính quyền địa phương đã thành lập 3 tổ công tác vào các bản Háng Pu xi, Cồ Dề, Trống sư B để tìm kiếm nạn nhân và hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại khắc phục hậu quả.

Tại xã Tìa Dình, mưa lớn cũng gây sạt lở nghiêm trọng tại một số bản trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Tăng, Bí thư Đảng ủy xã Tìa Dình cho biết, mưa lớn gây sạt lở trên nhiều tuyến đường từ trung tâm xã đi các bản gây tắc đường hoàn toàn. Tại bản Tìa Dình bị sạt lở vùi lấp nhà dân khiến hai cháu bé tử vong; tại bả ln Tìa Mùng 1 người bị lũ cuốn trôi mất tích. Hiện chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang tiến hành công tác cứu nạn, cứu hộ tại các địa bàn sạt lở.

Tại xã Mường Luân, mưa lớn khiến mực nước các sông suối trên địa bàn xã dâng cao. Do vậy, các nhà máy thủy điện trên địa bàn gồm: Sông Mã 3, Mường Luân 1 và 2 đồng loạt xả lũ. Chính quyền địa phương hiện đang tập trung mọi lực lượng khẩn trương sơ tán người dân và di chuyển tài sản đến nơi an toàn, đặc biệt là tại các bản Mường Luân 1, Mường Luân 2, Pá Vạt 1 và Pá Vạt 2.

Còn tại xã Na Son, từ khoảng 3 giờ sáng 1/8, mưa lớn liên tiếp trút xuống khiến lũ quét xuất hiện tại nhiều bản. Khu vực các bản Suối Lư 1,2 và 3 hiện bị ngập sâu, cô lập hoàn toàn. Các tuyến đường từ trung tâm xã Na Son mới đi ra ngoài đều bị chia cắt. Tại khu vực thị trấn Điện Biên Đông cũ (nay là trung tâm xã Na Son), nước lũ từ các khe suối đổ về khiến nhiều điểm bị ngập nặng. Lực lượng cứu hộ tại chỗ đã được huy động tối đa. Toàn bộ cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân, đoàn thể cùng người dân khỏe mạnh đều tham gia ứng cứu, tập trung di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ông Quàng Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Na Son cho biết, hiện trời vẫn đang mưa rất to, xã huy động toàn bộ lực lượng để ứng cứu. Những khu vực bản đề nghị lực lượng tại chỗ vì lực lượng của xã không vào được. Tại khu vực trung tâm xã, huy động toàn bộ lực lượng của khu vực phòng thủ 3, công an và bà con nhân dân tập trung ứng cứu con người ra khỏi vùng nguy hiểm trước.

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở Điện Biên bị tê liệt do xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Theo Công ty cổ phần đường bộ 226, trên quốc lộ 12 xuất hiện nhiều điểm sạt lở, cụ thể tại Km 119 + 500 gây tắc đường; tại Km 263 + 800 nước dâng kéo theo đất đá tràn hết mặt đường; đá lăn, đá rơi tại Km 232 + 940; sạt lở taluy dương với khối lượng lớn đất đá tràn phủ kín chiều ngang mặt đường tại Km 227 + 240.

Còn tại tỉnh lộ 141 địa phận xã Mường Phăng, sạt lở kéo theo cây cối chắn ngang mặt đường gây tắc đường cục bộ. Tỉnh lộ 143 có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng tại Km 22 + 400, Km 31 + 300 và Km 23 + 360.

Đơn vị thi công đang tiến hành huy động máy móc và nhân lực để khắc phục sự cố sạt lở trên các tuyến, đồng thời cảnh báo, phân luồng giao thông cho người và phương tiện qua lại.

Theo cảnh báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên: Số liệu quan trắc trong 12 giờ qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên liên tục xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo khu vực tỉnh Điện Biên tiếp tục có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20–30mm, có nơi trên 70mm.

