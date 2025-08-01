U23 Việt Nam thống trị đội hình tiêu biểu giải U23 Đông Nam Á 2025

Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 đã khép lại với chức vô địch thuộc về U23 Việt Nam. Đây là lần thứ ba liên tiếp “Rồng vàng” bước lên ngôi cao nhất ở đấu trường khu vực.

Thành tích ấn tượng này cũng lý giải vì sao đội hình tiêu biểu của giải chứng kiến sự góp mặt áp đảo của các tuyển thủ U23 Việt Nam.

Theo đội hình Ban tổ chức công bố, bộ đôi trung vệ Nguyễn Hiểu Minh và Phạm Lý Đức được lựa chọn ở nơi hàng thủ. Tuyến giữa có tới sự góp mặt của 3 gương mặt của U23 Việt Nam là: Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Phi Hoàng, những cầu thủ đã thi đấu rất tốt ở giải vô địch U23 Đông Nam Á vừa qua.

Trên hàng công, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, người được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đựa lựa chọn.

Các vị trí còn lại trong đội hình tiêu biểu thuộc về thủ môn Nico Guimaraes, hậu vệ Noah Ledel và tiền vệ John Lucero (U23 Philippines), trung vệ Kadek Arel cùng tiền đạo Jens Raven (U23 Indonesia). Đội hình này được bố trí theo sơ đồ 4-4-2.

Đội hình tiêu biểu giải U23 Đông Nam Á 2025.

Đáng chú ý, dù lọt vào tới vòng bán kết, đội tuyển U23 Thái Lan lại không có bất kỳ đại diện nào trong đội hình tiêu biểu.

Sau chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang tích cực chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra tại sân Việt Trì (Phú Thọ) từ ngày 30/8.

Tại giải đấu năm nay, U23 Việt Nam nằm cùng bảng với U23 Yemen, U23 Singapore và U23 Bangladesh. Theo thể thức được AFC thông qua, chỉ các đội đầu bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền tham dự vòng chung kết diễn ra vào năm sau.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Bangladesh (3/9), Singapore (6/9) và Yemen (9/9). Trong cả 3 trận, tuyển U23 Việt Nam đều thi đấu lúc 19h.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn