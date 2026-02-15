Vì sao iPhone 17 Pro màu cam khiến thị trường "phát sốt"?

Nhiều ngôi sao toàn cầu đã lựa chọn iPhone 17 Pro màu cam, như ca sĩ Dua Lipa và cầu thủ bóng đá Lamile Yamal, điều này đã vô tình tạo nên một làn sóng theo đuổi từ hàng triệu người dùng khác. Sự thành công này không chỉ đến từ yếu tố thẩm mỹ mà còn nhờ vào doanh số ấn tượng.

Người Trung Quốc xem màu cam là đại diện cho "thành công"

Tại Trung Quốc, một trong những thị trường quan trọng nhất của Apple, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max đã đạt hiệu suất kỷ lục, giúp doanh thu của Apple tại khu vực này tăng lên 26 tỷ USD trong quý 4/2025. Các nhà phân tích cho rằng mức tăng 38% so với cùng kỳ năm 2024 chủ yếu nhờ vào màu sắc Cam Vũ Trụ nổi bật.

Nhiều lý do khiến iPhone 17 Pro màu cam nổi bật

Mặc dù việc sử dụng màu cam không phải là điều mới mẻ trong lịch sử của Apple, nhưng phiên bản đặc biệt này đã gây được tiếng vang sâu sắc với người dùng vì nhiều lý do.

Đầu tiên, màu sắc này được người mua ở Trung Quốc đặt biệt danh là “cam Hermès”, liên kết với uy tín của thương hiệu thời trang Pháp. Thứ hai, trong tiếng Quan thoại, từ “cam” phát âm gần giống với từ “thành công”, tạo ra một liên kết tâm lý tích cực mạnh mẽ.

Thứ ba, sự thay đổi rõ rệt về màu sắc thu hút những người tiên phong muốn thể hiện sự sở hữu sản phẩm mới nhất. Cuối cùng, các video về chiếc điện thoại màu cam đã trở thành xu hướng trên mạng xã hội Trung Quốc, củng cố vị thế của nó như một vật phẩm đáng mơ ước.

Apple muốn tiến xa hơn nữa với các màu sắc thú vị mới trên iPhone 18 Pro?

Sự tăng trưởng doanh số đột phá này đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho Apple - công ty đã phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các nhà sản xuất nội địa như Huawei, Xiaomi và Vivo trong gần 3 năm qua. Hiện tại, Trung Quốc chiếm khoảng 1/5 tổng doanh thu toàn cầu của Apple, khẳng định vị thế của nước này như một trụ cột tài chính quan trọng.

Với việc iPhone 18 và iPhone gập đầu tiên dự kiến ra mắt vào tháng 9, Apple đang lên kế hoạch cho những màu sắc mới độc đáo. Tin đồn cho thấy có thể sẽ có các gam màu như nâu cà phê, tím và đỏ tía, nhằm tái tạo sự độc quyền và khác biệt về mặt hình ảnh đã thành công trong năm nay.

Màu Cosmic Orange không chỉ là một thành công về doanh số mà còn là một tuyên bố về tham vọng của Apple, cho thấy rằng một sự thay đổi màu sắc đơn giản có thể có sức ảnh hưởng tương đương với việc nâng cấp phần cứng.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn