Redmi hé lộ smartphone “quái vật pin”, vóc dáng đậm chất iPhone 17

Trước thềm sự kiện ra mắt smartphone Turbo 5, Redmi đã phát hành những hình ảnh nhá hàng mới, đặc biệt là thông tin về phiên bản Turbo 5 Max. Theo dự kiến, dòng sản phẩm này sẽ được ra mắt tại Trung Quốc trong ngày 29/1.

Kiểu dáng thiết kế camera phía sau của Redmi Turbo 5 Max khá giống iPhone 17.

Hình ảnh từ Redmi cho thấy Turbo 5 Max sẽ sở hữu màn hình LTPS OLED lớn 6,83 inch với độ phân giải 1.5K. Màn hình được cho là có độ sáng tối đa lên đến 3.500 nits, phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời và hỗ trợ điều chỉnh độ sáng PWM 3.840Hz, giúp cải thiện sự thoải mái cho mắt trong điều kiện thiếu sáng. Ngoài ra, điện thoại cũng sẽ tích hợp cảm biến vân tay siêu âm trong màn hình.

Về độ bền, Turbo 5 Max sẽ có khung giữa bằng kim loại và đạt chuẩn IP68 và IP69, bảo vệ khỏi bụi và nước áp lực cao. Âm thanh sẽ được phát ra từ hai loa stereo đối xứng 1115F. Các cải tiến về kết nối bao gồm chip tăng cường tín hiệu T1S của Redmi giúp liên lạc không cần mạng trong phạm vi kilomet, từ đó cho phép người dùng liên lạc tầm xa khi không có kết nối mạng.

Về khả năng chụp ảnh, Turbo 5 Max sẽ sử dụng camera chính OmniVision Light Fusion 600 với dải tương phản động cao. Hãng cũng đã xác nhận các tùy chọn màu sắc cho phiên bản Max, bao gồm xanh dương, trắng và cam. Trong số này, màu cam đậm chất màu Cam vũ trụ trên iPhone 17 Pro.

Loạt nâng cấp đáng chú ý trên Turbo 5 Max

Nhưng màu sắc lại có nét tương đồng màu nổi bật nhất của iPhone 17 Pro.

Trước đó, Redmi đã công bố rằng Turbo 5 Max sẽ được trang bị chip Dimensity 9500s và pin dung lượng 9.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 100W và sạc ngược 27W. Dòng sản phẩm này cũng bao gồm phiên bản Turbo 5 tiêu chuẩn, với màn hình nhỏ hơn 6,59 inch và chip Dimensity 8500. Dung lượng pin của phiên bản tiêu chuẩn dự kiến đạt khoảng 8.000mAh và hỗ trợ sạc nhanh 100W. Hiện tại, Redmi đã xác nhận tùy chọn màu trắng cho Turbo 5 tiêu chuẩn, trong khi thông tin về các phiên bản màu khác vẫn chưa được công bố.

Cuối cùng, giá bán dự kiến dành cho Turbo 5 Max rơi vào khoảng 360 USD tại Trung Quốc, trong khi phiên bản tiêu chuẩn có thể có giá khoảng 300 USD.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn