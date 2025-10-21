Vì sao giá iPhone cũ bất ngờ tăng hàng triệu đồng tại Việt Nam

Cụ thể, giá iPhone 13 phiên bản 128 GB đã tăng 700.000 đồng, hiện ở mức 12,3 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 15 hiện được chào bán với giá 17,8 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so với cuối tháng 8. Đối với iPhone 16 Pro Max, một số hệ thống đang bán với giá 30,5 triệu đồng cho phiên bản 256 GB, tăng 800.000 đồng so với tháng trước.

Nguồn cung khan hiếm khiến iPhone 13, 15 và 16 Pro Max đắt đỏ hơn.

Theo một đại diện hệ thống bán lẻ tại Việt Nam cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng giá này là do các nhà phân phối đã điều chỉnh giá nhập hàng. Khi nguồn hàng giảm và trở nên khan hiếm, đặc biệt với những mẫu iPhone được ưa chuộng như iPhone 13, 15 và 16 Pro Max, giá nhập tăng cao khiến các đại lý phải điều chỉnh theo.

Hiện tại, cả iPhone 13, 15 và 16 Pro Max đều đã bị Apple “khai tử”, nhưng vẫn được các đại lý ủy quyền tiếp tục kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, nguồn cung sản phẩm có thể sẽ nhanh chóng cạn kiệt trong thời gian tới.

Theo một đại diện bán lẻ cho rằng việc tăng giá iPhone 13 và 15 chủ yếu đến từ sự điều chỉnh chính sách giá bán của hãng. Những dòng máy này vẫn duy trì sức mua ổn định, đặc biệt sau khi nhiều mẫu đời cũ hơn đã ngừng kinh doanh. Các nhà bán lẻ cũng có kế hoạch nhập hàng theo quý để đảm bảo đủ phục vụ khách hàng ít nhất đến hết năm nay.

Các mẫu iPhone đời cũ vẫn rất đáng giá để sử dụng.

Trước đó, vào giữa quý 2, Apple đã ngừng kinh doanh nhiều sản phẩm đời cũ tại thị trường Việt Nam, bao gồm iPhone 11, 12 và 14 Plus, điều này đã góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng doanh số của iPhone 13 và 15. Trong khi đó, bộ đôi iPhone 16 Pro và 16 Pro Max cũng đang dần bước vào giai đoạn cuối vòng đời, với lượng hàng tồn kho hiện tại rất hạn chế. Sắp tới, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ trở thành các sản phẩm chiến lược, thay thế cho iPhone 16 Pro.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: nguoiduatin.vn