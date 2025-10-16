iPhone 17 Pro Max màu cam bỗng nhiên biến thành màu hồng?

Theo người dùng này, chiếc iPhone 17 Pro Max đã dần chuyển sang tông màu hồng đậm, khiến họ nghi ngờ về chất lượng sản phẩm. Họ khẳng định rằng ảnh chụp không phải là hàng giả và thậm chí đã cân nhắc yêu cầu Apple đổi máy, bởi không ai muốn mua một chiếc điện thoại màu cam chỉ để nhận được màu hồng.

Chiếc iPhone 17 Pro Max gây chú ý trên mạng xã hội.

Câu chuyện này đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, với nhiều người nhắc đến hiện tượng phai màu trên các mẫu iPhone đời đầu. Một số người cho rằng việc hoài nghi về tính xác thực của hình ảnh là sai lầm, trong khi những người khác đưa ra giả thuyết về nguyên nhân hóa học, như quá trình oxy hóa hoặc sự phân hủy của thuốc nhuộm.

Theo các chuyên gia, lớp hoàn thiện màu sắc trên iPhone thường được tạo ra bằng phương pháp anod hóa, một quá trình điện hóa tạo ra lớp oxit trên bề mặt kim loại. Tuy nhiên, lớp oxit này không đảm bảo độ bền màu vĩnh viễn. Dưới tác động của tia UV, nhiệt độ cao và hóa chất, lớp phủ có thể bị xuống cấp, dẫn đến hiện tượng phai màu. Nhiều người dùng đã ghi nhận tình trạng này trên các mẫu iPhone cũ, đặc biệt là trên khung nhôm.

Cuộc thảo luận trực tuyến về vấn đề này đang diễn ra sôi nổi. Một số người tỏ ra hoài nghi về tính xác thực của hình ảnh, trong khi những người khác đồng tình với sự thất vọng của người dùng. Một số ý kiến cho rằng hiện tượng phai màu có thể do ánh sáng UV, chu trình nhiệt hoặc các lỗi nhỏ trong lớp hoàn thiện.

Một số hình ảnh các góc khác của mẫu iPhone 17 Pro Max bị đổi màu.

Hiện tại, Apple vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về vấn đề này. Nếu sở hữu iPhone 17 Pro Max màu cam và lo ngại về tình trạng phai màu, hãy kiểm tra dưới ánh sáng trung tính, so sánh với ảnh hoặc mẫu mới, tránh sử dụng các chất tẩy rửa mạnh và ghi lại sự thay đổi theo thời gian. Nếu cần, người dùng có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Apple để hỏi về chế độ bảo hành liên quan đến vấn đề màu sắc.

Sự cố này không chỉ đơn thuần là về một chiếc iPhone chuyển màu, mà còn phản ánh những căng thẳng giữa thiết kế và trải nghiệm sử dụng thực tế. Màu sắc cần phải tồn tại qua quá trình sử dụng hàng ngày. Khi màu sắc không còn như mong đợi, niềm tin của người tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng.

