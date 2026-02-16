Hiện đã bước sang năm 2026 nhưng ôtô tồn kho còn rất nhiều. Theo số liệu tổng hợp về cung - cầu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) và các doanh nghiệp, ước tính ôtô tồn kho thời điểm đầu năm 2026 lên đến gần 200.000 chiếc. Trong số này không chỉ có xe tồn kho từ năm 2025 mà cả xe tồn kho từ năm 2024, năm 2023 thậm chí là năm 2022 chuyển sang.

Giảm giá từ hàng chục tới hàng trăm triệu, thậm chỉ cả tỷ đồng, xe tồn kho trở thành một lựa chọn mua ôtô giá rẻ. Tuy nhiên, sau mức giá hấp dẫn là nhiều yếu tố phải đánh đổi, cần cân nhắc, đặc biệt với những mẫu xe sản xuất từ năm 2024 về trước.

Ôtô tồn kho mới cứng, giá rẻ, có nên rước về chơi Tết?

Ôtô tồn kho, dù mới 100% nhưng khi đăng ký lưu hành, thời gian sản xuất của xe vẫn thể hiện trên giấy đăng ký. Điều này khiến chiếc xe bị xem là đời cũ trên thị trường. Trên thị trường ôtô đã qua sử dụng tại Việt Nam, năm sản xuất là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá trị khi bán lại.

Chất lượng bị ảnh hưởng do lưu kho lâu ngày. Xe tồn kho nằm trong kho, bãi lâu ngày, dù chưa lăn bánh nhưng do điều kiện bảo quản không lý tưởng, có thể gây ảnh hưởng đến nhiều bộ phận trên xe.

Trên thực tế, không ít xe "dãi nắng dầm mưa" tại bãi ngoài trời được các đại lý thuê để tạm, không có gì che đậy. Trong hoàn cảnh này, các chi tiết dễ bị xuống cấp như ắc-quy, lốp xe, gioăng cao su, nước sơn, hệ thống điện... nếu không được bảo trì, chăm sóc đúng cách. Các gioăng cao su cánh cửa sẽ nhanh lão hóa. Sự quá nhiệt là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng ắc quy chết sớm.

Đặc biệt, các đường ống dẫn khí, nước làm mát, dễ bị hỏng, lớp sơn vỏ xe nhanh phai màu... Dưới trời nắng nóng, nhiệt độ trong xe tăng cao, sẽ làm giảm chất lượng đồ nội thất. Nếu để lâu, cao su, nhựa và các dung môi bên trong xe sẽ hóa hơi. Các bộ phận sử dụng dầu nhờn bôi trơn như núm điều khiển điều hòa, chân phanh, thiết bị điều khiển ghế... hoạt động không trơn tru. Dầu bôi trơn bị bay hơi và khô lại, dưới nhiệt độ cao, khiến các thiết bị này khó sử dụng hoặc bị kẹt.

Với xe tồn kho, nếu xăng không được đổ đầy bình, cũng có nguy cơ gây hại. Không khí ẩm lâu ngày có thể xâm nhập vào bình xăng, gây ngưng tụ hơi nước bên trong. Đến khi khởi động hơi nước sẽ theo vào động cơ. Xe để lâu, hơi nước cũng ngưng tụ trên thành xy lanh, rồi lọt xuống carte chứa dầu nhớt, thúc đẩy quá trình ăn mòn động cơ và các bộ phận chuyển động dẫn đến giảm tuổi thọ. Với xe có nhiều trang thiết bị điện tử, để lâu ngày không hoạt động, không bảo dưỡng, nguy cơ hỏng rất cao.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng của người dùng. Người mua xe tồn kho có thể phải chi khoản tiền lớn để thay thế các linh kiện, bảo dưỡng, sửa chữa.Chu kỳ đăng kiểm rút ngắn. Mua ôtô tồn kho đồng nghĩa với việc người dùng phải chấp nhận thời gian đăng kiểm bị rút ngắn. Theo quy định, chu kỳ kiểm định lần đầu đối với ôtô không kinh doanh vận tải là 36 tháng, tính từ năm sản xuất. Nếu một chiếc xe sản xuất vào cuối năm 2023, bán ra vào đầu năm 2026 thì còn chưa đến một năm sẽ phải đăng kiểm.

Mua xe tồn kho với giá giảm sâu có cơ hội tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, chỉ tiết kiệm chi phí ban đầu thôi. Sau đó khách hàng có thể phải trả giá cho các chi phí thay thế phụ tùng, sửa chữa bảo dưỡng và khi muốn bán lại sẽ chịu mất giá lớn. Khách hàng cần đánh giá kỹ chất lượng, cân nhắc cẩn thận những được và mất. Không phải bỗng dưng doanh nghiệp và đại lý lại giảm giá lớn cho xe tồn kho.

