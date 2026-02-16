Người dùng ngày càng chuộng smartphone siêu lớn

Khi kích thước màn hình trên các mẫu smartphone phổ thông ngày càng tăng, người dùng có thể sẽ khó phân biệt đâu là một chiếc điện thoại “thường”, đâu là một smartphone màn hình gập chỉ bằng cái nhìn đầu tiên. Với nhiều người, đây là một bước tiến hợp lý dù phải đánh đổi nhiều thứ.

Khi màn hình 6 inch không còn là giới hạn

Trong vài năm trở lại đây, kích thước màn hình khoảng 6–6,5 inch gần như đã trở thành chuẩn mực của smartphone phổ thông. Các mẫu điện thoại mới ra mắt gần đây thường xoay quanh ngưỡng này. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ một số nguồn trong ngành, ít nhất hai nhà sản xuất đang lên kế hoạch phá vỡ giới hạn đó, hướng tới smartphone có màn hình trên 7 inch.

Ảnh minh họa.

Hiện tại, số lượng điện thoại sở hữu màn hình lớn như vậy vẫn rất hiếm. Trước đây, kích thước 7 inch trở lên gần như chỉ dành cho máy tính bảng hoặc điện thoại màn hình gập. Việc đưa kích thước này xuống smartphone truyền thống cho thấy các hãng đang thử nghiệm một hướng đi mới.

Màn hình lớn hơn, trải nghiệm tốt hơn, pin to hơn

Lợi ích đầu tiên và dễ nhận thấy nhất của smartphone màn hình 7 inch là trải nghiệm giải trí. Xem video, chơi game hay đọc nội dung dài đều trở nên thoải mái hơn khi không gian hiển thị rộng rãi hơn. Văn bản dễ đọc hơn, hình ảnh rõ ràng hơn và người dùng ít phải thao tác phóng to – thu nhỏ như trên màn hình nhỏ.

Không chỉ giải trí, màn hình lớn còn mang lại lợi thế rõ rệt cho đa nhiệm. Hầu hết giao diện Android hiện nay đều hỗ trợ chia đôi màn hình, cho phép chạy hai ứng dụng song song. Trên màn hình 6 inch, tính năng này chỉ mang tính “chữa cháy”. Nhưng với kích thước màn hình 7 inch, việc vừa xem tài liệu, vừa ghi chú hoặc vừa lướt web vừa nhắn tin trở nên thực tế và hiệu quả hơn, tiệm cận trải nghiệm trên tablet mini.

Ngoài ra, các smartphone có pin dung lượng lớn thường đi kèm màn hình lớn vì không gian bên trong cho phép. Những mẫu smartphone pin “khủng” trên thị trường hiện nay đều có kích thước tiệm cận hoặc vượt 6,8 inch.

Ảnh minh họa.

Nếu smartphone phổ thông vượt mốc màn hình 7 inch, điều đó sẽ mở ra khả năng tích hợp pin lớn hơn mà không cần hy sinh quá nhiều về độ dày. Khi công nghệ pin mới như silicon-carbon đang dần phổ biến, sự kết hợp giữa thân máy lớn và pin thế hệ mới có thể mang lại thời lượng sử dụng vượt trội – yếu tố được người dùng quan tâm hàng đầu.

Những mặt trái không thể bỏ qua

Tuy vậy, xu hướng này không hoàn toàn “màu hồng”. Smartphone có màn hình trên 7 inch sẽ gây khó khăn cho việc sử dụng bằng một tay, đặc biệt với người có bàn tay nhỏ. Việc bỏ túi quần, thao tác nhanh hay sử dụng khi di chuyển cũng kém tiện lợi hơn so với điện thoại có màn hình 6–6,3 inch hiện nay.

Chi phí cũng là một vấn đề đáng cân nhắc. Màn hình lớn đồng nghĩa với tấm nền lớn hơn, giá thành cao hơn. Khi linh kiện điện tử ngày càng đắt đỏ, smartphone có màn hình 7 inch có thể đẩy mặt bằng giá lên cao, khiến người dùng phải trả nhiều tiền hơn cho một thiết bị phổ thông.

Ngoài ra, nếu màn hình lớn trở thành tiêu chuẩn mới, sự khác biệt giữa các phiên bản trong cùng một dòng sản phẩm cũng sẽ bị thu hẹp. Hiện nay, một trong những lý do để chọn bản “Plus” là màn hình lớn hơn. Khi bản tiêu chuẩn đã tiệm cận 7 inch, các hãng buộc phải tìm cách khác để phân cấp sản phẩm, có thể bằng giá cao hơn hoặc tính năng riêng biệt hơn.

Một bước tiến cần được tính toán kỹ

Smartphone màn hình 7 inch có tiềm năng mang lại nhiều lợi ích rõ ràng về trải nghiệm sử dụng, đặc biệt là với những người dùng ưu tiên giải trí, làm việc và pin lâu. Tuy nhiên, những đánh đổi về tính cơ động, giá bán và phân khúc sản phẩm là điều không thể tránh khỏi.

Nếu xu hướng này trở thành hiện thực, thành công hay thất bại sẽ phụ thuộc vào cách các nhà sản xuất cân bằng giữa kích thước, trọng lượng, pin và giá thành. Với người tiêu dùng, điều quan trọng nhất vẫn là có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu thay vì bị buộc phải chấp nhận một chuẩn mực mới chưa chắc đã tối ưu cho tất cả mọi người.

Tác giả: Khánh Vy

Nguồn tin: nguoiduatin.vn