Đừng mua vội smartphone Android nếu chưa xem những lưu ý này

Chính sự đa dạng của smartphone Android mang lại nhiều lựa chọn, tuy nhiều điều này cũng khiến không ít người phân vân khi tìm thiết bị phù hợp. Nếu xác định rõ nhu cầu, ngân sách và một vài tiêu chí cốt lõi, việc chọn mua smartphone Android sẽ đơn giản hơn đáng kể.

Trước hết, ngân sách nên được xác định rõ ngay từ đầu. Phân khúc giá Android rất rộng, từ khoảng vài triệu đồng cho các mẫu cơ bản đến hơn 20 triệu đồng với dòng cao cấp. Máy phổ thông thường đáp ứng tốt nhu cầu hằng ngày như gọi điện, nhắn tin, mạng xã hội hoặc xem video, còn phân khúc tầm trung thường mang lại hiệu năng ổn định hơn, camera tốt hơn và thiết kế hoàn thiện hơn. Trong khi đó, nhóm cao cấp tập trung vào cấu hình mạnh, màn hình chất lượng cao, khả năng chụp ảnh nâng cao và thời gian cập nhật phần mềm dài hơn.

Sau ngân sách, người dùng nên liệt kê những yếu tố quan trọng nhất với mình. Có người ưu tiên pin lâu để phục vụ công việc di chuyển liên tục, người chú trọng camera để chụp ảnh hoặc quay video, số khác lại quan tâm dung lượng lưu trữ lớn cho game, dữ liệu hay hình ảnh. Khi có danh sách rõ ràng, việc so sánh giữa các model sẽ khách quan hơn, tránh bị cuốn theo quảng cáo hoặc thiết kế bề ngoài.

Mua smartphone không chỉ ở ngân sách

Cấu hình phần cứng cũng là yếu tố đáng chú ý. Bộ xử lý ảnh hưởng trực tiếp đến độ mượt khi mở ứng dụng, chơi game hoặc xử lý đa nhiệm. RAM càng lớn giúp hạn chế tình trạng tải lại ứng dụng, còn bộ nhớ trong quyết định không gian lưu trữ lâu dài. Với nhu cầu phổ thông, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128 GB hiện đã khá thoải mái; người dùng chuyên game hoặc sáng tạo nội dung có thể cân nhắc mức cao hơn.

Độ bền và chất lượng hoàn thiện đôi khi bị bỏ qua nhưng lại ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm lâu dài. Các tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi (IP67, IP68…) giúp máy an tâm hơn khi sử dụng trong môi trường ẩm hoặc nhiều bụi. Ngoài ra, chính sách cập nhật phần mềm và thời gian bảo hành từ hãng cũng phản ánh phần nào cam kết hỗ trợ sản phẩm sau khi bán ra.

Cuối cùng là yếu tố giá bán thực tế. Cùng một model nhưng mức giá giữa các cửa hàng hoặc thời điểm có thể chênh lệch đáng kể. Những đợt khuyến mãi lớn, chương trình xả kho hoặc model đời trước thường có giá dễ tiếp cận hơn mà hiệu năng vẫn đáp ứng tốt. Việc tham khảo nhiều nguồn trước khi quyết định giúp tránh mua vội với giá cao.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn