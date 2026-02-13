Apple hố trợ việc từ bỏ iPhone để chuyển sang Android dễ dàng hơn

Tuy nhiên, việc chuyển từ iPhone sang Android đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều nhờ hành động mới nhất của Apple khi công ty thực hiện những cải tiến đáng kể với bản cập nhật iOS mới nhất.

Cụ thể, Apple vừa phát hành phiên bản iOS 26.3, trong đó bao gồm công cụ Transfer to Android ngay trong menu cài đặt của hệ thống. Theo thông tin từ AppleInsider, người dùng giờ đây có thể dễ dàng truy cập tính năng này bằng cách vào Settings > General > Transfer hoặc Reset iPhone > Transfer to Android.

Chuyển dữ liệu từ iPhone sang Android vô cùng đơn giản

Công cụ Transfer to Android yêu cầu người dùng đặt iPhone cạnh thiết bị Android, sau đó quét mã QR trên thiết bị Android và nhập thông tin đăng nhập. Từ đó, người dùng có thể chọn dữ liệu muốn chuyển, bao gồm ảnh, tin nhắn, ứng dụng và số điện thoại. Ngoài ra, theo báo cáo từ MacRumors, người dùng giờ đây cũng có thể chuyển ghi chú, mật khẩu và ảnh Live Photos từ iPhone sang Android.

Tuy nhiên, công cụ này không hỗ trợ chuyển dữ liệu sức khỏe, thiết bị Bluetooth đã ghép nối hoặc các mục được bảo vệ. Mặc dù có những thiếu sót này, việc không cần tải xuống bất kỳ ứng dụng nào trên iPhone để thực hiện chuyển đổi từ iOS sang Android là một điểm cộng lớn.

Đáng chú ý, tính năng Transfer to Android xuất hiện không lâu sau khi Android Canary giới thiệu khả năng chuyển dữ liệu gốc, cho phép người dùng sao chép dữ liệu từ Android sang iOS. Đây rõ ràng đều là những động thái đáng ghi nhận cho Apple lẫn Google nhằm giúp đơn giản hóa việc chuyển đổi qua lại giữa các thiết bị chạy trên 2 nền tảng di động phổ biến hiện nay.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn