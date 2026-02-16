Hình ảnh Nam Tào – Bắc Đẩu trong Táo quân qua các năm

“Gặp nhau cuối năm – Táo quân” từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi tối Giao thừa, đồng hành cùng khoảnh khắc chuyển giao năm cũ – năm mới của nhiều thế hệ khán giả suốt hơn hai thập kỷ. Chương trình để lại dấu ấn đặc biệt với hình thức hài kịch chính luận, mượn câu chuyện của các Táo để phản ánh và bình luận những vấn đề nổi bật của đời sống xã hội trong suốt một năm qua trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, công nghệ…

Trong hơn 2 thập kỷ chương trình gắn bó với khán giả, Nam Tào và Bắc Đẩu là hai nhân vật giữ vai trò quan trọng, góp phần tạo nên bản sắc riêng của chương trình. Qua từng năm, hình ảnh Nam Tào – Bắc Đẩu liên tục biến hóa: khi nghiêm nghị, lúc châm biếm, có lúc tung hứng hài hước, có lúc lắng đọng.

Nam Tào và Bắc Đẩu là hai nhân vật giữ vai trò quan trọng trong chương trình Táo quân

Bộ đôi "Nam Tào" Xuân Bắc và "Bắc Đẩu" Công Lý

Bộ đôi “Nam Tào” Xuân Bắc và “Bắc Đẩu” Công Lý được xem là hình ảnh in đậm dấu ấn trong lòng khán giả mỗi dịp Tết đến xuân về. Với sự kết hợp ăn ý, NSND Xuân Bắc mang đến một Nam Tào thông minh, linh hoạt, sắc sảo trong lời ăn tiếng nói, còn NSND Công Lý lại khắc họa Bắc Đẩu với hình ảnh nữ tính đầy màu sắc và những phát ngôn sắc bén, thẳng thắn, có phần tưng tửng nhưng đầy sâu cay. Hai cá tính khi đặt cạnh nhau tạo nên những màn tung hứng đối đáp tự nhiên nhưng đầy hài hước, giúp cho các buổi chầu luôn tràn ngập tiếng cười.

Năm đầu tiên xuất hiện vào 2003, Bắc Đẩu gây chú ý với bộ vest đen cùng kính mắt. Ở thời điểm này, ngoại hình của nhân vật vẫn còn khá nam tính, chưa được chăm chút nhiều về tạo hình. Sang Táo Quân 2004, Bắc Đẩu bắt đầu trở nên nữ tính hơn, trong khi Nam Tào cũng có sự thay đổi về diện mạo trang phục, mang lại cảm giác mới mẻ và thích thú cho khán giả. Theo thời gian, hình ảnh Bắc Đẩu ngày càng được nữ tính hóa rõ nét, trang phục được đầu tư cầu kỳ, bắt mắt hơn. Trải qua nhiều mùa Táo Quân, Bắc Đẩu xuất hiện với hàng loạt tạo hình khác nhau, liên tục làm mới hình ảnh và mang đến tiếng cười hài hước cho người xem.

Nam Tào (NSND Xuân Bắc) và Bắc Đẩu (NSND Công Lý) là một "cặp bài trùng" tại Táo quân

Trong khi đó, Nam Tào lại có diện mạo ổn định hơn, ít biến đổi so với Bắc Đẩu. Ở những năm đầu của Táo Quân, trang phục Nam Tào chủ yếu là áo dài truyền thống, gam màu đơn giản như xanh hoặc trắng, thể hiện sự điềm đạm. Từ năm 2011, trang phục của Nam Tào bắt đầu được cách điệu, sử dụng nhiều họa tiết và chất liệu nổi bật hơn, tạo điểm nhấn về hình ảnh. Tinh thần gần gũi cùng lối diễn hài hước, duyên dáng mà NSND Xuân Bắc mang lại đã giúp nhân vật Nam Tào luôn chiếm được cảm tình của khán giả trong suốt nhiều năm.

NSND Công Lý từng tiết lộ, để hóa thân vào vai Bắc Đẩu, anh phải trải qua quá trình hóa trang vô cùng cầu kỳ: đội tóc giả, trang điểm trong suốt 4–5 tiếng đồng hồ. Khi hoàn tất, dù mọi người xung quanh đều khen “xinh” trong khi nam nghệ sĩ lại chỉ cảm thấy “phát ngốt”.

Táo quân 2022 đánh dấu nhiều thay đổi khi vắng mặt bộ đôi Xuân Bắc – Công Lý. Do vấn đề sức khỏe, NSND Công Lý không thể đảm nhận vai Bắc Đẩu. Đến Táo quân 2023, Bắc Đẩu chính thức tái xuất với tạo hình sang trọng, dịu dàng cùng kiểu tóc búi cao. Sự trở lại của NSND Công Lý đã mang đến nhiều cảm xúc, khiến khán giả và các đồng nghiệp không khỏi xúc động.

Trong Táo quân 2024, phần lớn dàn diễn viên gạo cội, trong đó có NSND Xuân Bắc và NSND Công Lý, đều không xuất hiện. Chỉ còn NSND Quốc Khánh tiếp tục đảm nhận vai Ngọc Hoàng, trong khi sân khấu được nhường lại cho các diễn viên trẻ.

Những gương mặt trẻ góp mặt trong Táo quân

Bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội đã làm nên thương hiệu cho Táo quân, chương trình còn ghi dấu với sự góp mặt của nhiều diễn viên trẻ, được kỳ vọng sẽ tiếp nối và làm mới chương trình.

Năm 2017 đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý khi Ngọc Hoàng quyết định bãi nhiệm Bắc Đẩu do NSND Công Lý đảm nhận và giao vai diễn này cho diễn viên Đỗ Duy Nam. Vai Nam Tào cũng được trao cho diễn viên Trung “Ruồi”, thay thế NSND Xuân Bắc. Trong vai “cô Đẩu thử việc”, Đỗ Duy Nam gây ấn tượng với lối diễn ngoa ngoắt, kênh kiệu, thể hiện rõ nét sự hống hách, quan liêu. Trong khi đó, Trung “Ruồi” dần ghi dấu ấn khi góp mặt liên tục qua nhiều mùa Táo quân.

Đỗ Duy Nam và Trung "Ruồi" trong chương trình Táo quân 2022

Đến năm 2019, Đỗ Duy Nam tiếp tục xuất hiện trong vai Phó Thiên Lôi. Năm 2022 là lần đầu tiên Táo quân thay đổi hoàn toàn hai nhân vật Nam Tào – Bắc Đẩu, khi Trung “Ruồi” đảm nhận vai Bắc Đẩu thay NSND Công Lý, còn Đỗ Duy Nam vào vai Nam Tào thay NSND Xuân Bắc.

Năm 2023, NSND Xuân Bắc trở lại với vai Nam Tào, trong khi NSND Công Lý tái xuất nhưng chỉ xuất hiện chớp nhoáng, không có thoại. Đỗ Duy Nam và Trung “Ruồi” khi đó đảm nhận vai trợ lý của Nam Tào và Bắc Đẩu, tiếp tục mang đến màu sắc mới cho chương trình.

Sang năm 2024, khi Táo quân có nhiều thay đổi về dàn diễn viên, Đỗ Duy Nam được giao trọng trách đảm nhận vai Nam Tào, đồng hành cùng Ngọc Hoàng trong hành trình vi hành hạ giới của một phiên bản Táo quân mới.

Đỗ Duy Nam (phải) và Trung "Ruồi" tham gia Táo quân

Táo quân 2025 cũng không có sự xuất hiện của bộ đôi Nam Tào – Bắc Đẩu quen thuộc do NSND Xuân Bắc và NSND Công Lý đảm nhận, khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối. Thay vào đó, chương trình xây dựng nhân vật “hai trong một” – Nam Tào kiêm Bắc Đẩu theo chủ trương sáp nhập, do diễn viên Đỗ Duy Nam thể hiện. Theo nhận xét của khán giả, dù chưa thể so sánh với hai đàn anh, Duy Nam vẫn hoàn thành vai diễn một cách tròn vai, duyên dáng và phù hợp với tinh thần của chương trình.

Chia sẻ về áp lực khi đảm nhận vai Nam Tào, Đỗ Duy Nam từng cho biết đây là một vai diễn “nặng ký” bởi đã in đậm dấu ấn của NSND Xuân Bắc trong lòng công chúng. Nam diễn viên thừa nhận cả anh và Trung “Ruồi” đều chịu nhiều áp lực, thậm chí có những ngày không ăn được gì, đêm về tâm sự với nhau vì vai diễn quá khó. Tuy vậy, sau khi chương trình lên sóng và vai diễn nhận được sự đón nhận của khán giả, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Sau 22 năm gắn bó và trở thành một phần ký ức Tết của nhiều thế hệ khán giả, chương trình “Gặp nhau cuối năm – Táo quân” sẽ không phát sóng vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thay vào đó, VTV dự kiến mang đến một chương trình giải trí mới với màu sắc khác biệt. Điều này đồng nghĩa với việc khán giả sẽ không còn được gặp lại bộ đôi Nam Tào – Bắc Đẩu quen thuộc.

