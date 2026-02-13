Tội phạm mạng Campuchia, Myanmar ngày càng lợi dụng AI để lừa đảo

Theo báo cáo từ Bloomberg, các trung tâm gọi điện lừa đảo tại Đông Nam Á đang ngày càng sử dụng các công cụ AI giá rẻ và dễ tiếp cận để lừa đảo nhiều nạn nhân hơn.

AI đang định hình lại nền kinh tế lừa đảo toàn cầu

Đã có những báo cáo về việc các công cụ AI bị lợi dụng cho tội phạm mạng, bao gồm việc khai thác các chatbot như ChatGPT để tạo ra phần mềm độc hại. Dù chính phủ các nước đang nỗ lực siết chặt kiểm soát, các vụ lừa đảo vẫn ngày càng trở nên tinh vi. Theo các quan chức Interpol, những kẻ lừa đảo hiện nay đang sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn, công nghệ sao chép giọng nói và deepfake để công nghiệp hóa hoạt động lừa đảo trên quy mô lớn.

Tội phạm mạng trước đây thường chỉ dựa vào những tin nhắn kém chất lượng hoặc quảng cáo việc làm giả mạo, giờ đây đã phát triển các thủ đoạn tinh vi hơn, có khả năng tạo ra quảng cáo, tin nhắn và hồ sơ trông như thật chỉ trong vài giây.

Neal Jetton, người đứng đầu Cục Tội phạm mạng của Interpol tại Singapore, cho biết: “Bạn có thể thấy hiệu quả của việc sử dụng AI trong các trung tâm lừa đảo. Đây là một mô hình kinh doanh khá đơn giản, và nó sẽ càng dễ dàng hơn đối với tội phạm nhờ AI”.

Nỗi lo vì tốc độ và tính linh hoạt của AI

Sự thay đổi lớn nhất mà AI mang lại cho hoạt động lừa đảo là tốc độ và tính linh hoạt. AI cho phép những kẻ lừa đảo nhanh chóng viết lại kịch bản, chuyển đổi ngôn ngữ, nhắm mục tiêu vào các khu vực mới và thay đổi chiến thuật khi cơ quan chức năng can thiệp. Theo các nhà phân tích của Interpol, ngay cả những quảng cáo tuyển dụng dùng để dụ dỗ người vào các trung tâm lừa đảo giờ đây cũng trông chuyên nghiệp và hợp pháp hơn, khiến việc phát hiện chúng trở nên khó khăn hơn.

Công nghệ sao chép giọng nói và deepfake cũng đang được sử dụng để mạo danh người thân hoặc người yêu, tạo thêm áp lực cảm xúc khiến nạn nhân dễ dàng gửi tiền cho kẻ lừa đảo hơn. Mặc dù đã có nhiều vụ bắt giữ và trấn áp tại các quốc gia như Campuchia và Myanmar, các chuyên gia không kỳ vọng các trung tâm lừa đảo sẽ biến mất. Thay vào đó, AI đang khiến chúng hoạt động rẻ hơn và dễ di chuyển hơn, với các hoạt động hiện đang xuất hiện ở châu Mỹ, châu Phi và Trung Đông.

Các ước tính cho thấy các mạng lưới lừa đảo toàn cầu đã đánh cắp hàng chục tỉ USD mỗi năm, và con số này dự kiến sẽ còn tăng lên. Interpol cảnh báo rằng mặc dù AI cũng có thể hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật, tội phạm đang hoạt động nhanh hơn, biến những hành vi lừa đảo đơn giản trước đây thành một hoạt động tội phạm toàn cầu tinh vi.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn