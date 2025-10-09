Đánh bom liên hoàn tại miền Nam Thái Lan

Các vụ nổ liên tiếp diễn ra tại hai công viên trung tâm Suan Khwan Muang và Sanam Chang Phueak vào tối 8/10, gây hoang mang cho người dân và buộc chính quyền phải phong tỏa toàn bộ khu vực.

Ngay sau vụ nổ đầu tiên, lực lượng cảnh sát thành phố Yala đã có mặt tại hiện trường. Tư lệnh Quân khu 4 và Tư lệnh Quân khu 9 cũng nhanh chóng đến chỉ đạo trực tiếp. Đội xử lý bom mìn (EOD) được giao nhiệm vụ kiểm tra và thu thập bằng chứng vào sáng 9/10, do lo ngại vẫn còn thiết bị nổ chưa được phát hiện.

Hiện trường vụ nổ bom tại rung tâm Thanh thiếu niên Yala, tỉnh Yala, miền Nam Thái Lan vào tối 7/10/2025. (Ảnh: The Nation)

Theo điều tra ban đầu, các quả bom có thể là loại bom ống tự chế (IED) nặng khoảng 1 kg, kích nổ bằng bộ hẹn giờ – tương tự các vụ nổ bom tại Trung tâm Thanh thiếu niên Yala vào tối 7/10.

Hiện chưa có thông tin về thương vong. Chính quyền địa phương kêu gọi người dân tránh xa khu vực bị phong tỏa và theo dõi thông báo chính thức từ cơ quan chức năng.

Tình hình an ninh tại miền Nam Thái Lan – bao gồm ba tỉnh Yala, Pattani và Narathiwat – đang diễn biến phức tạp trong những ngày qua, với hàng loạt vụ việc nghiêm trọng liên tiếp xảy ra như vụ nổ bom tại Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh Yala, vụ tấn công tiệm vàng ở Narathiwat, và vụ đặt bom cây rút tiền ATM tại tỉnh Pattani. Chính quyền địa phương đang tăng cường kiểm soát an ninh và theo dõi sát diễn biến để ngăn chặn nguy cơ bất ổn lan rộng.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn