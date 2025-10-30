Vì sao da tay nhanh sạm, khô sau khi làm móng gel?

Làm móng gel giúp đôi tay đẹp và sang hơn, nhưng ít ai biết rằng chiếc máy sấy móng quen thuộc lại phát ra tia UV có thể gây hại cho da, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư nếu dùng thường xuyên.

Tia UV trong máy sấy móng có thể làm da lão hóa nhanh, khô sạm và tổn thương tế bào. Biết cách bảo vệ khi làm móng sẽ giúp bạn đẹp hơn mà vẫn an toàn cho sức khỏe.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Tia UV trong máy sấy móng là gì?

Khi làm móng gel, thợ thường dùng máy sấy móng để làm khô nhanh lớp sơn. Loại máy này sử dụng tia cực tím (UV) giống như ánh nắng mặt trời để giúp sơn gel bám chặt hơn.

Tuy nhiên, tia UV cũng chính là tác nhân gây tổn thương tế bào da, khiến da nhanh lão hóa, sạm màu và có thể dẫn tới ung thư da nếu tiếp xúc nhiều mà không bảo vệ.

Vì sao tia UV có thể gây hại?

Theo bác sĩ da liễu, tia UV-A từ máy sấy có thể xâm nhập sâu vào lớp da, phá hủy collagen và DNA tế bào. Nếu bạn làm móng gel thường xuyên (2–3 lần mỗi tháng), da tay phải tiếp xúc lặp đi lặp lại với tia UV, lâu dần sẽ tích tụ tổn thương.

Một số nghiên cứu cho thấy, chỉ sau 15–20 phút tiếp xúc, các tế bào da đã bị ảnh hưởng, và khi tổn thương này kéo dài, nguy cơ ung thư tế bào da có thể tăng lên.

Dấu hiệu cảnh báo da bị ảnh hưởng

Nếu thường xuyên làm móng gel mà không che chắn, da tay của bạn có thể bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hiệu cảnh báo. Da trở nên khô ráp, bong tróc và sạm màu hơn so với bình thường. Một số người còn thấy các đốm nâu hoặc vùng nám nhẹ xuất hiện trên mu bàn tay.

Khu vực quanh móng dễ bị bỏng rát, ửng đỏ sau mỗi lần sấy, thậm chí có thể xuất hiện nốt ruồi mới hoặc thay đổi bất thường trên da tay. Khi những biểu hiện này kéo dài, bạn nên sớm đi khám bác sĩ da liễu để được kiểm tra và xử lý kịp thời, tránh để tổn thương tiến triển nặng hơn.

Những ai nên cẩn thận hơn?

Những người có làn da sáng, mỏng hoặc nhạy cảm thường dễ bị ảnh hưởng hơn bởi tia UV từ máy sấy móng. Ngoài ra, những ai từng có tiền sử tổn thương da do ánh nắng hoặc thường xuyên làm móng gel trên hai lần mỗi tháng cũng nằm trong nhóm có nguy cơ cao. Đặc biệt, những người đang sử dụng các loại thuốc khiến da nhạy cảm với ánh sáng, như thuốc trị mụn hoặc kháng sinh, cần hết sức cẩn trọng khi tiếp xúc với tia UV để tránh gây kích ứng hay tổn thương da tay.

Làm sao để bảo vệ da khi làm móng?

Để vừa làm đẹp vừa đảm bảo an toàn cho làn da, bạn nên thực hiện một số biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả. Trước khi làm móng, hãy bôi kem chống nắng cho tay có chỉ số SPF từ 30 trở lên khoảng 15–20 phút để bảo vệ da khỏi tia UV. Khi sấy móng, nên đeo găng tay chống tia UV, chỉ chừa phần đầu ngón tay để sơn.

Ngoài ra, bạn nên giới hạn số lần làm móng gel, tốt nhất nên cách nhau từ 3–4 tuần để da có thời gian phục hồi. Hãy chọn cơ sở làm móng uy tín, sử dụng máy sấy có nguồn gốc rõ ràng và thời gian chiếu sáng phù hợp. Sau khi làm móng, đừng quên dưỡng ẩm cho da tay thường xuyên để giúp phục hồi lớp bảo vệ tự nhiên, giữ da mềm mại và khỏe mạnh hơn.

Máy sấy móng giúp làm đẹp nhanh và tiện lợi, nhưng không nên coi thường tác hại của tia UV. Hãy chăm sóc và bảo vệ da tay cẩn thận mỗi khi làm móng, bôi kem chống nắng, đeo găng tay, chọn cơ sở uy tín – để vừa có bàn tay đẹp, vừa giữ gìn làn da khỏe mạnh lâu dài.

Tác giả: Trương Hiền

Nguồn tin: kienthuc.net.vn