Vì sao Cục Thuế Nghệ An xếp cuối bảng DDCI?

Bằng bộ chỉ số này, người dân và doanh nghiệp ở Nghệ An cũng đã thấy được năng lực quản lý, điều hành và thái độ phục vụ của các đơn vị Sở, ngành, huyện, thị, thành phố trong thời gian qua và kỳ vọng có sự đổi thay ngày một cải thiện hơn nữa trong thời gian tới.

Thước đo cảm nhận của doanh nghiệp

Ông Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, vai trò, ý nghĩa của việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đối với sự phát triển kinh tế – xã hội và thu hút đầu tư rất quan trọng. Cụ thể, trong thời gian qua, tỉnh đã rất quan tâm chỉ đạo các nội dung liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, qua đó đã tạo được chuyển biến tích cực, hiệu quả rõ nét.

Đối với đánh giá DDCI các Sở, ngành, địa phương, đây không phải lần đầu tiên tỉnh Nghệ An tổ chức đánh giá. Việc đánh giá DDCI là đo lường cảm nhận cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đối với năng lực quản lý, điều hành, quản trị của các Sở, ngành, địa phương và UBND các huyện, thành, thị; các nội dung đánh giá gắn với năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Và, bằng kết quả đó cũng để các Sở, ngành, địa phương nhìn nhận thực tế về năng lực điều hành, quản lý, quản trị của mình từ đó có những cải thiện. Mong muốn các Sở, ngành, địa phương nâng cao năng lực, các chỉ số để môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng tốt hơn, minh bạch hơn theo hướng là hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Bảng xếp hạng chỉ số DDCI của Nghệ An năm 2022 được đánh giá là thước đo cảm nhận của người dân, doanh nghiệp về năng lực quản lý, điều hành trong thời gian qua

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: “Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn thì đó là khó khăn của tỉnh”. Cùng với đó, người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An cũng cho biết, Nghệ An được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39, một trong những giải pháp quan trọng được đề ra trong Nghị quyết đó là tạo đột phá trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu nâng cao các chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vào vị trí nhóm đầu của cả nước. Vì vậy phải tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và từng ngành, từng địa phương phải quyết tâm cải thiện năng lực chỉ đạo, điều hành, quản lý.

Theo đó, vượt khỏi cách tiếp cận truyền thống, DDCI Nghệ An đánh giá chất lượng quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan, chính quyền địa phương từ các góc độ này. Bằng cách đó, DDCI sẽ khuyến khích chính quyền tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chú ý và quan tâm đúng mức về hoạt động quản lý, điều hành kinh tế tại Nghệ An, đảm bảo hài hòa các vấn đề về phát triển bao trùm, xã hội và môi trường trong quá trình phát triển kinh tế.

Nhìn vào kết quả chỉ số cho thấy, DDCI Nghệ An năm 2022 đã đề cập tới những vấn đề về môi trường, sinh thái, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh trong khảo sát; các vấn đề về xã hội, phát triển bền vững; các vấn đề phát triển trong thời kì công nghiệp 4.0, chuyển đổi số…

Cục thuế xếp cuối bảng DCCI

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, DDCI (Department and District Competitiveness Index) là bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành và Địa phương – được dùng để đánh giá các khía cạnh khác nhau về năng lực điều hành kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của các sở, ngành, địa phương. Đây là bộ chỉ số kép đánh giá hai khối cơ quan trong tỉnh và là một trong các hướng đi mới của bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI.

Đáng quan tâm, trong bảng xếp hạng DDCI cấp Sở, ngành (nhóm A) năm 2022, Cục Thuế Nghệ An đứng ở vị trí 12/12 đơn vị với 75,01 điểm. Trong khi đó, xếp thứ tự đầu tiên là Sở NN&PTNT với 79,34 điểm, kế tiếp Sở LĐTB&XH (79,03 điểm), Ban quản lý KKT Đông Nam (77,89 điểm)…

Còn ở thứ hạng DDCI cấp địa phương, huyện Nghi Lộc là đơn vị dẫn đầu với 85,43 điểm, kế tiếp thị xã Hoàng Mai (83,46 điểm), Tương Dương (81,26 điểm) và nằm cuối bảng là huyện Hưng Nguyên với 67,64 điểm, xếp thứ 21/21 huyện, thị, thành.

Cục Thuế Nghệ An là đơn vị đứng cuối bảng xếp hạng DDCI năm 2022 trên địa bàn

Cùng với đó, DDCI Nghệ An đã tập trung vào 02 nội dung quan trọng: Năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành và năng lực cạnh tranh địa phương. Việc đánh giá và công bố các chỉ số DCCI Nghệ An được dựa trên cơ sở báo cáo phương pháp luận đã được UBND tỉnh phê duyệt và DDCI xếp hạng điểm số các sở, ban ngành từ cao đến thấp theo 2 nhóm. Trong đó, nhóm A bao gồm các sở, ban, ngành có đối tượng phục vụ chính là các DN/HTX/HKD và có nhiều tương tác đối với các đối tượng này; nhóm B bao gồm các sở, ban, ngành có đối tượng phục vụ chính không phải là các DN/HTX/HKD mà là người dân hoặc các đối tượng khác, có ít tương tác hơn với các DN/HTX và có ít TTHC đối với đối tượng là DN/HTX/HKD này (thông qua điểm số lĩnh vực quản lý liên quan đến môi trường kinh doanh, không bao hàm toàn bộ các mặt hoạt động, quản lý khác).

Khảo sát DDCI Nghệ An 2022 tiếp cận 2.500-3.000 cơ sở sản xuất kinh doanh (doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh (HKD), nhà đầu tư (NĐT))... thu về 2.123 phiếu điều tra, trong đó 1.268 ý kiến của cơ sở sản xuất kinh doanh cấp địa phương (chủ yếu là HKD, một phần là các DN, HTX, Hiệp hội, chi hội…) (15,69% phiếu trực tuyến) và 855 phiếu từ chủ DN, HTX, một số hộ kinh doanh và ý kiến của các Hiệp hội, chi hội trong mẫu sở, ban, ngành (92,63% phiếu trực tuyến). Mẫu khảo sát DDCI 2022 được lựa chọn theo phương pháp mẫu ngẫu nhiên phân tầng. Cơ sở dữ liệu cho mẫu khảo sát bao gồm: Mẫu khảo sát DDCI sở, ban, ngành và mẫu khảo sát DDCI địa phương.

Tại hội nghị công bố kết quả đánh giá DDCI năm 2022 được tổ chức vào ngày 05/10/2023, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai Chương trình đánh giá DDCI trong những năm tiếp theo, trong đó có bổ sung các tiêu chí để việc đánh giá sát hơn với thực tế; đồng thời đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong việc triển khai các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

Tác giả: Ngọc Thái

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn