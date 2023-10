Công bố kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã (DDCI) tỉnh Nghệ An năm 2022

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh An – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành; các hiệp hội doanh nghiệp.

2.500-3.000 cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia đánh giá DDCI

Đ/c Hoàng Vĩnh Trường – Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch báo cáo quá trình thực hiện điều tra DDCI

DDCI Nghệ An năm 2022 đề cập tới những vấn đề về môi trường, sinh thái, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh trong khảo sát; các vấn đề về xã hội, phát triển bền vững; các vấn đề phát triển trong thời kì công nghiệp 4.0, chuyển đổi số… Vượt khỏi cách tiếp cận truyền thống, DDCI Nghệ An đánh giá chất lượng quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan, chính quyền địa phương từ các góc độ này. Bằng cách đó, DDCI sẽ khuyến khích chính quyền tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chú ý và quan tâm đúng mức về hoạt động quản lý, điều hành kinh tế tại Nghệ An, đảm bảo hài hòa các vấn đề về phát triển bao trùm, xã hội và môi trường trong quá trình phát triển kinh tế.

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo kết quả điều tra DDCI

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương gồm hai nội dung quan trọng: Năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành và năng lực cạnh tranh địa phương. Khảo sát DDCI Nghệ An 2022 tiếp cận 2.500-3.000 cơ sở sản xuất kinh doanh (doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh (HKD), nhà đầu tư (NĐT))... thu về 2.123 phiếu điều tra, trong đó 1.268 ý kiến của cơ sở sản xuất kinh doanh cấp địa phương (chủ yếu là HKD, một phần là các DN, HTX, Hiệp hội, chi hội…) (15,69% phiếu trực tuyến) và 855 phiếu từ chủ DN, HTX, một số hộ kinh doanh và ý kiến của các Hiệp hội, chi hội trong mẫu sở, ban, ngành (92,63% phiếu trực tuyến). Mẫu khảo sát DDCI 2022 được lựa chọn theo phương pháp mẫu ngẫu nhiên phân tầng. Cơ sở dữ liệu cho mẫu khảo sát bao gồm: Mẫu khảo sát DDCI sở, ban, ngành và mẫu khảo sát DDCI địa phương.

Trên cơ sở báo cáo phương pháp luận DDCI Nghệ An năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt, DDCI xếp hạng điểm số các sở, ban ngành từ cao đến thấp theo 2 nhóm. Trong đó, nhóm A bao gồm các sở, ban, ngành có đối tượng phục vụ chính là các DN/HTX/HKD và có nhiều tương tác đối với các đối tượng này; nhóm B bao gồm các sở, ban, ngành có đối tượng phục vụ chính không phải là các DN/HTX/HKD mà là người dân hoặc các đối tượng khác, có ít tương tác hơn với các DN/HTX và có ít TTHC đối với đối tượng là DN/HTX/HKD này (thông qua điểm số lĩnh vực quản lý liên quan đến môi trường kinh doanh, không bao hàm toàn bộ các mặt hoạt động, quản lý khác).

Ở nhóm A, Sở NN&PTNT đứng đầu bảng xếp hạng với 79,34 điểm; Sở LĐTB&XH ở vị trí thứ 2 với 79,03 điểm; Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam với 77,89 điểm ở vị trí thứ ba của bảng xếp hạng. Các sở, ban, ngành còn lại dừng lại ở nhóm điểm khá, với sự theo đuổi sít sao về điểm số. Khoảng cách điểm số giữa Sở ở vị trí thứ nhất và cuối cùng trong bảng xếp hạng nhóm A là 4,33 điểm.

Trong khi đó, ở nhóm B, Sở Thông tin và truyền thông với 81,76 điểm đứng ở vị trí thứ nhất của bảng xếp hạng; Sở Tư pháp ở vị trí thứ hai với 81,46 điểm và vị trí thứ ba thuộc về Sở Văn hóa và Thể thao với 81,10 điểm. Điểm số trên được xem xét dưới lăng kính của DDCI Sở, ban, ngành quan tâm chủ yếu đến các đánh giá của DN/HTX, nhà đầu tư... và các TTHC, dịch vụ công cũng như các nhiệm vụ, cải cách của Sở, ban, ngành liên quan đến môi trường kinh doanh, không bao hàm toàn bộ các lĩnh vực mà các Sở, ban, ngành quản lý.

Bảng xếp hạng DDCI năm 2022 khối Sở, ban, ngành thuộc nhóm A

Bảng xếp hạng DDCI năm 2022 khối Sở, ban, ngành thuộc nhóm B

Thứ hạng và điểm số DDCI địa phương năm 2022

Đối với các địa phương, nhóm “Tốt” là những địa phương có điểm số từ 80,00 điểm trở lên, bao gồm các địa phương: Nghi Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Tương Dương, Quế Phong và Kỳ Sơn.

Nhóm “Khá” là những địa phương có điểm số từ 70,00 tới dưới 80,00 điểm, bao gồm: Con Cuông, Tân Kỳ, Đô Lương, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa, Thanh Chương, TP Vinh, Nam Đàn, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Diễn Châu, Yên Thành và Quỳ Hợp.

Nhóm “Trung Bình Khá” là Quỳ Châu với 68,68 điểm và Hưng Nguyên với 67,64 điểm.

Tập trung nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của các ngành, địa phương

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh đã nhắc lại vai trò, ý nghĩa của việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đối với sự phát triển kinh tế – xã hội và thu hút đầu tư. Trong thời gian qua, tỉnh đã rất quan tâm chỉ đạo các nội dung liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, qua đó đã tạo được chuyển biến tích cực.

Đối với đánh giá DDCI các Sở, ngành, địa phương, đây không phải lần đầu tiên tỉnh tổ chức đánh giá. Việc đánh giá DDCI là đo lường cảm nhận cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đối với năng lực quản lý, điều hành, quản trị của các Sở, ngành, địa phương và UBND các huyện, thành, thị; các nội dung đánh giá gắn với năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Kết quả đó cũng để các Sở, ngành, địa phương nhìn nhận thực tế về năng lực điều hành, quản lý, quản trị của mình từ đó có những cải thiện. Mong muốn các Sở, ngành, địa phương nâng cao năng lực, các chỉ số để môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng tốt hơn, minh bạch hơn theo hướng là hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. "Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn thì đó là khó khăn của tỉnh"- Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, trong lần này, các cơ quan được giao nhiệm vụ, đơn vị tư vấn đã thực hiện hết sức bài bản; có sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp.

Đây là năm đầu tiên tỉnh tổ chức công bố kết quả, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các đơn vị đạt kết quả cao, mong các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần, cải thiện và duy trì những kết quả đã đạt được; đồng thời, chia sẻ với những đơn vị đạt kết quả chưa cao.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn các Sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế; cải thiện chỉ số đang thấp; tập trung nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của các ngành,địa phương.

Nghệ An được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39, một trong những giải pháp quan trọng được đề ra trong Nghị quyết đó là tạo đột phá trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu nâng cao các chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vào vị trí nhóm đầu của cả nước. Vì vậy phải tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và từng ngành, từng địa phương phải quyết tâm cải thiện năng lực chỉ đạo, điều hành, quản lý.

Các Sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cần nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa của chỉ số DDCI đối với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thẳng thắn nhìn nhận vào kết quả DDCI vừa được công bố để cải thiện đối với những chỉ số chưa đạt yêu cầu và để nâng cao chỉ số của các Sở, ngành, địa phương qua kết quả đã đạt được.

Từ nhận thức thì phải tạo được bước chuyển trong hành động của đội ngũ cán bộ, công chức từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên tinh thần “lắng nghe, thấu hiểu; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; gắn bó, chia sẻ với doanh nghiệp; coi khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của tỉnh để giải quyết..”

Đẩy mạnh tuyên truyền để phổ biến đến doanh nghiệp, người dân về ý nghĩa của DDCI để thống nhất trong nhận thức của cơ quan quản lý nhà nước và người dân từ đó cải thiện DDCI thực sự chất lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai Chương trình đánh giá DDCI trong những năm tiếp theo, trong đó có bổ sung các tiêu chí để việc đánh giá sát hơn với thực tế; đồng thời đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong việc triển khai các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

