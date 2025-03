Vì sao cảng cá đã nâng cấp trăm tỷ đồng vẫn đìu hiu?

“

Tỉnh Nghệ An hiện có 4 cảng cá lớn gồm Cửa Hội, Lạch Vạn, Lạch Quèn, Quỳnh Phương và nhiều bến cá ở các vùng ven biển. Giống như cảng cá Cửa Hội, hiện các cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh này đang trong tình trạng nhiều luồng lạch bị bồi lắng gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào; các dịch vụ hậu cần nghề cá tại các cảng cá xuống cấp… Vì vậy, vừa qua UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 4344/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển hạ tầng và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030. Theo đề án, đến năm 2030, có 7 cảng cá, 5 khu neo đậu tránh trú bão, các luồng lạch và các dịch vụ hậu cần nghề cá khác trên địa bàn sẽ được đầu tư nâng cấp, với tổng nguồn vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng.