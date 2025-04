Vì sao 9 xã ở Nghệ An giữ nguyên không sáp nhập?

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An vừa thông qua Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Tỉnh Nghệ An có diện tích 16.486,49km². Quy mô dân số thường trú và tạm trú của tỉnh là 3.831.694 người. Nghệ An có 20 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: 17 huyện, 2 thị xã, 1 thành phố. Tỉnh có 412 đơn vị hành chính cấp xã gồm: 362 xã, 33 phường, 17 thị trấn.

Trong đó, số đơn vị hành chính cấp xã đủ tiêu chuẩn là 104 đơn vị, không đủ tiêu chuẩn theo quy định là 308 đơn vị. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp là 403 đơn vị, gồm 353 xã, 33 phường, 17 thị trấn; không thực hiện sắp xếp là 9 đơn vị.

Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Nghệ An giảm 282 đơn vị, tỷ lệ giảm 68,45%. Sau sắp xếp, tỉnh Nghệ An còn 130 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 11 phường, 119 xã.

Xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn có diện tích và tỉ lệ người dân tộc thiểu số trên địa bàn đều vượt tiêu chuẩn, do đó không thực hiện sắp xếp.

Trong 130 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, có 9 đơn vị đủ điều kiện tiêu chuẩn, không thực hiện sắp xếp, gồm: Huyện Kỳ Sơn có 5 đơn vị: Mỹ Lý, Bắc Lý, Keng Đu, Huồi Tụ, Mường Lống. Huyện Tương Dương có 2 đơn vị: Lượng Minh, Hữu Khuông. Huyện Con Cuông có 1 đơn vị là xã Bình Chuẩn. Huyện Quỳ Châu có 1 đơn vị là xã Châu Bình.

Lý do không sáp nhập vì 9 xã này đều thuộc các huyện miền núi cao của tỉnh Nghệ An, diện tích rộng, dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Chiếu theo các tiêu chuẩn về diện tích, tỉ lệ người dân tộc thiểu số trên tổng dân số, các xã này đều vượt.

Đơn cử như xã Mường Lống (huyện Kỳ Sơn) có diện tích tự nhiên 148,31 km², đạt tỷ lệ 296,62% theo tiêu chuẩn. Quy mô dân của xã có số 5.649 người, do đơn vị có 98,81% người dân tộc thiểu số, vì vậy đối chiếu với tiêu chuẩn đạt tỷ lệ 564,90%, theo quy định chỉ cần 1.000 người. Xã Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn) có diện tích tự nhiên 109,17 km², đạt tỷ lệ 218,34% theo tiêu chuẩn. Quy mô dân số của xã có 5.552 người, do có 98,36% người dân tộc thiểu số, vì vậy đối chiếu với tiêu chuẩn đạt tỷ lệ 555,20%, theo quy định chỉ cần 1.000 người.

Hay như xã Bình Chuẩn (huyện Con Cuông) có diện tích tự nhiên 182,19 km², đạt tỷ lệ 364,38% theo tiêu chuẩn. Quy mô dân số của xã có 4.638 người, do đơn vị có 96,25% người dân tộc thiểu số vì vậy đối chiếu với tiêu chuẩn đạt tỷ lệ 463,80%, theo quy định chỉ cần 1.000 người.

Xã Châu Bình (huyện Quỳ Châu) có diện tích tự nhiên 130,91 km², đạt 261,82% theo tiêu chuẩn. Quy mô dân số của xã có 11.038 người, do đơn vị có 51,37% người dân tộc thiểu số, vì vậy đối chiếu với tiêu chuẩn đạt tỷ lệ 551.90%, theo quy định chỉ cần 2.000 người. Xã Lượng Minh (huyện Tương Dương) có diện tích tự nhiên 227,97 km², đạt tỷ lệ 455,93% so với tiêu chuẩn. Quy mô dân số của xã có 5.322 người, do đơn vị có 98,93% người dân tộc thiểu số vì vậy đối chiếu với tiêu chuẩn đạt tỷ lệ 532,2%, theo quy định chỉ cần 1.000 người,…

Tác giả: Hà Hằng - Hiền Trang

Nguồn tin: nguoiduatin.vn