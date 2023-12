Vi phạm tại Bệnh viện Da liễu Nghệ An: Chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, xử lý

Theo Kết luận 1645/SYT-TTr của Sở Y tế Nghệ An, ông Huỳnh Phúc Sơn, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An có nhiều sai phạm. Ảnh: Xuân Thống

Từ tháng 2/2023, Báo Thanh tra đã có các bài viết phản ánh liên quan những vấn đề gây bức xúc đối với cán bộ, nhân viên đang công tác tại Bệnh viện Da liễu Nghệ An.

Sau khi đơn thư gửi đến các cơ quan chức năng, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã thành lập tổ kiểm tra, xác minh phản ánh, kiến nghị của công dân.

Qua thời gian gia hạn thời gian xác minh, ngày 31/5/2023, Giám đốc Sở đã ký Kết luận 1645/SYT-TTr ban hành kết luận nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân, qua đó làm rõ nhiều tồn tại, hạn chế và cả những sai phạm tại Bệnh viện Da liễu Nghệ An.

Tại kết luận này, Sở Y tế Nghệ An cũng đã chỉ ra trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót, vi phạm theo kết luận của từng nội dung phản ánh, trong đó cá nhân ông Huỳnh Phúc Sơn, Giám đốc Bệnh viện có nhiều sai phạm với tư cách là người đứng đầu Bệnh viện Da liễu Nghệ An. Ngoài ra, Sở Y tế đã kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An về một số nội dung theo thẩm quyền.

Tiếp đó, ngày 12/6/2023, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản 4604/UBND - TD về việc giao tham mưu, chỉ đạo xử lý vi phạm tại Bệnh viện Da liễu Nghệ An.

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh lập tổ công tác liên ngành để soát xét, làm rõ thêm dấu hiệu, mức độ vi phạm đối với một số nội dung đã được Sở Y tế kiểm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị tại Kết luận 1645 ngày 31/5/2023.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Thanh tra tỉnh đã ban hành quyết định thành lập tổ công tác liên ngành để soát xét, làm rõ dấu hiệu, mức độ vi phạm đối với một số nội dung, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý vi phạm.

Trên cơ sở kết quả tổ soát xét và các thông tin, tài liệu có liên quan, ngày 8/9/2023, Thanh tra tỉnh đã có báo cáo và kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh hướng xử lý các nội dung.

Ngày 1/12/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ký Công văn 10291/UBND-TD gửi các sở, ngành liên quan về việc xử lý các vi phạm qua kiểm tra đơn thư tại Bệnh viện Da liễu Nghệ An.

Vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Da liễu Nghệ An được chuyển sang Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh xử lý. Ảnh: Xuân Thống

Theo văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kết quả kiểm tra vụ việc cụ thể, trong đó:

Đối với 3 nội dung liên quan đến quyết định phê duyệt Đề án Thành lập Bệnh viện và quyết định thành lập bệnh viện, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Da liễu và các phòng, ban liên chức năng thuộc Sở Y tế xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục các thiếu sót, vi phạm; kiện toàn tổ chức bộ máy; bổ sung các trang thiết bị, vật tư, thuốc… để tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động khám, chữa bệnh của bệnh viện theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, đánh giá hậu quả và rút kinh nghiệm trong việc tham gia góp ý, thẩm định, trình phê duyệt đề án thành lập bệnh viện và quyết định thành lập bệnh viện.

5 nội dung còn lại, giao Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện Da liễu phối hợp các phòng, ban chức năng trực thuộc Sở Y tế tiến hành xây dựng kế hoạch, khắc phục kịp thời, đúng quy định các thiếu sót, vi phạm; tháo gỡ các khó khăn, kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung các thiết bị, vật tư, thuốc… Rà soát, chấn chỉnh các hoạt động và công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của bệnh viện, nhằm sớm ổn định tình hình để đảm bảo phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc các thiếu sót, vi phạm; làm rõ nguyên nhân, hậu quả (lưu ý việc để trang thiết bị hư hỏng, phần mềm không sử dụng được…); xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan và có hình thức xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với nội dung liên quan đến việc Bệnh viện Da liễu không thực hiện kỹ thuật vi nấm nhuộm soi hoặc ghẻ nhuộm soi trên bệnh nhân có chỉ định xét nghiệm nhưng vẫn thu tiền của bệnh nhân, giao Sở Y tế chuyển hồ sơ kiểm tra, xác minh nội dung này sang Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nghệ An để điều tra, kết luận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật (do có dấu hiệu phạm “tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đối với nội dung liên quan đến vi phạm quy định khi thực hiện gói thầu sửa chữa mái nhà khám bệnh Laser và thẩm mỹ; kho thuốc, nhà xe của bệnh viện, giao Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Da liễu tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình, khắc phục các vi phạm về chất lượng (nếu có); thực hiện thủ tục tiếp nhận tài sản và xác lập quyền sở hữu đối với tài sản được tặng theo quy định tại Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 5/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sỡ hữu toàn dân.

Đồng thời tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ nguyên nhân, hậu quả và trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan; có hình thức xử lý (nếu đến mức phải xử lý) đối với các cá nhân, tập thể có vi phạm.

Gói thầu sửa chữa mái nhà khám bệnh Laser và thẩm mỹ của bệnh viện có vi phạm. Ảnh: Xuân Thống

Thông tin riêng của chúng tôi, ngày 26/12/2023, ông Trần Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Y tế đã ký Công văn số 4300/SYT-TTr về việc chuyển hồ sơ vi phạm sang Cơ quan CSĐT để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật”.

Kết quả soát xét của tổ công tác liên ngành Thanh tra tỉnh về nội dung "bệnh viện không thực hiện dịch vụ kỹ thuật vi nấm và ghẻ nhuộm soi trên tất cả bệnh nhân có chỉ định xét nghiệm vi nấm nhuộm soi hoặc ghẻ nhuộm soi nhưng vẫn thu tiền của bệnh nhân", thể hiện: Chịu trách nhiệm nội dung này là Giám đốc Bệnh viện - người đứng đầu nhưng thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành để các tập thể, cá nhân trực thuộc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, gây hậu quả không thể khắc phục được".

