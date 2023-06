Theo đó, Sở Y tế Nghệ An vừa có kết luận thanh tra sau 3 tháng thành lập tổ xác minh theo đơn thư phản ánh của công dân liên quan đến Bệnh viện Da liễu Nghệ An. Kết quả xác minh của Sở Y tế Nghệ An cho thấy, nhiều sai phạm tại Bệnh viện Da liễu Nghệ An.

Trong lĩnh vực đấu thầu tại Bệnh viện Da liễu Nghệ An, thanh tra Sở Y tế Nghệ An đã chỉ ra sai phạm Mặc dù chưa có kết quả trúng thầu nhưng bệnh viện cho Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Xây dựng Hoàng Anh vào thi công tháo dỡ, sửa chữa mái nhà khám bệnh Laser và thẩm mỹ; sửa chữa kho thuốc, nhà xe bệnh viện vào năm 2022, kết luận cho thấy đây là hành vi vi phạm quy định đấu thầu.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty CP đầu tư thương mại và xây dựng Hoàng Anh (Công ty Hoàng Anh) đã tham gia 35 gói thầu, trong đó trúng 31 gói, trượt 0 gói, 3 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ.

Thanh tra Sở Y tế Nghệ An đã chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trong tại Bệnh viện Da liễu Nghệ An

Tổng giá trị trúng thầu: 75.880.513.169 đồng (Trong đó 1.036.234.318 đồng là các gói chỉ định thầu; 1.036.234.318 đồng là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT).

Đáng chú ý, Công ty Hoàng Anh chủ yếu tham gia các gói thầu xây dựng trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể, 12/15 “đối tác” chủ đầu tư (bên mời thầu) với tỷ lệ trúng thầu gần như 100% là Sở Y tế, các bệnh viện như: Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương tham gia 6 gói thầu; Cơ sở cai nghiện bắt buộc số 1 Nghệ An 3 gói thầu; Cơ sở cai nghiện bắt buộc số 2 Nghệ An 3 gói thầu; Trung Tâm Huyết Học Truyền Máu Nghệ An 2 gói thầu; Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An 2 gói thầu; cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Phúc Sơn…

Ngoài ra, các đơn vị Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu; Bệnh viện Lao phổi Nghệ An; Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An…

Tại gói thầu Sửa chữa mái nhà khu nhà khám bệnh Lazer và thẩm mỹ; sửa chữa kho thuốc, nhà xe; sửa chữa nhà bảo vệ của Bệnh viện Da Liễu Nghệ An do Bệnh viện Da liễu Nghệ An làm chủ đầu tư đã bị Thanh tra Sở Y tế Nghệ An chỉ ra sai phạm.

Gói thầu này có giá 1.029.724.000 đồng, ngày 5/7/2022, ông Huỳnh Phúc Sơn, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Nghệ An ký Quyết định số 358/QĐ-BVDL về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty Hoàng Anh đã trúng thầu với giá 1.025.148.000 đồng.

Công ty Hoàng Anh có địa chỉ tại số 33, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khối Tân Tiến, P. Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An. Đại diện pháp luật là ông Đặng Thông.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn