VFF công bố mức phạt U11 Sông Lam Nghệ An

U11 Sông Lam Nghệ An bị tước ngôi vô địch vì gian lận tuổi.

Trước đơn khiếu nại của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, Ban Kỷ luật, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tiến hành làm việc, xem xét lại vụ việc gian lận tuổi xảy ra ở đội U11 của đội bóng này cách đây ít tuần.

Qua quá trình phân tích sự việc, Ban Giải quyết Khiếu nại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận thấy cầu thủ Bùi Văn Bảo sinh ngày 8/2/2013 theo hồ sơ của U11 Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên các tài liệu liên quan như: Hồ sơ, tài liệu lưu trữ, Sổ Đăng bộ tại Trường Tiểu học và THCS Đậu Liêu ghi nhận thông tin về học sinh Bùi Văn Bảo, sinh ngày 08/02/2010.

Thêm vào đó, hồ sơ nhân khẩu lưu tại tàng thư cư trú Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đều xác định công dân Bùi Văn Bảo sinh ngày 08/02/2010.

Và sau cùng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vẫn quyết định giữ nguyên án kỷ luật đội U11 Sông Lam Nghệ An và các cá nhân liên quan.

Trước đó, tại giải bóng đá U11 toàn quốc 2024, đội U11 Sông Lam Nghệ An giành ngôi vô địch sau khi vượt qua đội U11 Bắc Ninh FC ở trận chung kết.

Tuy nhiên, trong thời gian diễn ra giải đấu, nhiều thông tin về việc cầu thủ U11 Sông Lam Nghệ An gian lận tuổi gây xôn xao dư luận (sử dụng cầu thủ U14 tuổi đá giải U11).

Tiếp đó, vào ngày 9/9/2024, Ban Kỷ luật, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ra án phạt, thu hồi danh hiệu, Cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng của đội U11 Sông Lam Nghệ An tại Giải bóng đá U11 toàn quốc Cúp Nestle Milo 2024.

U11 Sông Lam Nghệ An cũng bị phạt 10 triệu đồng, bị cấm dự các giải Bóng đá do VFF tổ chức trong thời hạn 2 năm do đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định.

Các ông Trần Quang Dũng – Trưởng đoàn đội U11 Sông Lam Nghệ An và ông Nguyễn Quang Thọ - HLV trưởng đội bóng này cũng phải nhận án phạt của VFF sau sai phạm trên.

Tác giả: Phú Phú

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn