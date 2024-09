Vụ U11 Sông Lam Nghệ An nghi gian lận tuổi: Địa phương xác nhận đúng năm sinh

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, ngày 9-9 Ban kỷ luật VFF đã ra một loạt quyết định kỷ luật nặng đội U11 Sông Lam Nghệ An, trưởng đoàn, HLV trưởng do đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định, vi phạm nghiêm trọng điều lệ giải. Cụ thể, U11 Sông Lam Nghệ An bị phạt 10 triệu đồng, cấm tham gia các giải bóng đá do VFF tổ chức trong thời hạn hai năm. Ngoài ra, ban kỷ luật cũng thu hồi danh hiệu, cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng của đội. Trưởng đoàn Trần Quang Dũng, HLV trưởng Nguyễn Quang Thọ cũng bị cấm tham gia các giải bóng đá do VFF quản lý, tổ chức trong thời hạn hai năm.