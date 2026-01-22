VFF chốt sân Thiên Trường cho trận "chung kết” với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027

Sân Thiên Trường sẽ được chọn là nơi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa hai đội mang tính chất then chốt, gần như định đoạt tấm vé duy nhất của bảng đấu vào vòng chung kết.

Tại bảng F, đội tuyển Việt Nam hiện đứng thứ hai với 12 điểm, kém đội đầu bảng Malaysia 3 điểm sau 5 lượt trận. Điều đó khiến cuộc chạm trán giữa hai đội vào ngày 31/3 tới được xem như trận "chung kết” của bảng đấu. Theo cục diện hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang Sik buộc phải giành chiến thắng với cách biệt từ bốn bàn trở lên mới có thể vượt qua đối thủ để giành ngôi đầu bảng, qua đó đoạt vé trực tiếp dự Asian Cup 2027.

Với tính chất đặc biệt quan trọng của trận đấu, chiều 21/1, VFF đã gửi công văn tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình, đề nghị xem xét và chấp thuận cho tổ chức trận đấu trên sân Thiên Trường, sân nhà của CLB Nam Định. Đây được xem là lựa chọn mang tính chiến lược, nhằm tận dụng lợi thế sân bãi và bầu không khí cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả thành Nam.

Sân Thiên Trường có sức chứa khoảng 30.000 chỗ ngồi và từ lâu được đánh giá là một trong những “chảo lửa” đáng sợ nhất của bóng đá Việt Nam. Không chỉ là sân nhà của đội đương kim vô địch V-League, Thiên Trường từng nhiều lần đăng cai các sự kiện bóng đá lớn, tiêu biểu như các trận đấu vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31.

Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam cũng từng thi đấu giao hữu tại đây, đáng chú ý là các trận gặp Syria năm 2023 và Ấn Độ năm 2024, đều để lại ấn tượng tích cực về mặt chuyên môn lẫn không khí khán đài.

Trước khi chọn sân Thiên Trường, VFF thường ưu tiên các sân vận động như Mỹ Đình (Hà Nội) hay Việt Trì (Phú Thọ) cho các trận đấu của đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Riêng tại vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam từng chọn sân Gò Đậu (Bình Dương) làm sân nhà trong các trận gặp Lào và Nepal, trong khi Nepal sử dụng sân Thống Nhất để tổ chức các trận đấu trên sân nhà của họ.

Về mặt chuyên môn, Malaysia đang nắm lợi thế lớn sau 5 lượt trận với 15 điểm tuyệt đối, hiệu số bàn thắng bại +14 và ghi tới 15 bàn. Trong khi đó, Việt Nam có 12 điểm, hiệu số +6 và ghi 11 bàn. Ở lượt đi diễn ra hồi tháng 6 trên sân Bukit Jalil, Malaysia đã giành chiến thắng đậm 4-0 trước Việt Nam, khiến nhiệm vụ lật ngược thế cờ ở trận lượt về trở nên vô cùng khó khăn.

Theo điều lệ vòng loại Asian Cup 2027, trong trường hợp các đội bằng điểm, thứ hạng sẽ được xác định lần lượt dựa trên thành tích đối đầu, hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng ghi được. Điều này khiến Việt Nam buộc phải thắng đậm Malaysia nếu muốn tự quyết ngôi đầu bảng.

Dẫu vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn còn một kịch bản khác để nuôi hy vọng dự vòng chung kết. Nếu Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) ra phán quyết xử Malaysia thua 0-3 do sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu ở trận lượt đi thắng Việt Nam 4-0, cục diện bảng F sẽ thay đổi hoàn toàn. Khi đó, Malaysia chỉ còn 9 điểm và tụt xuống vị trí thứ hai, trong khi Việt Nam vươn lên dẫn đầu với 15 điểm, qua đó chắc chắn giành vé dự Asian Cup 2027, bất chấp kết quả trận đấu cuối cùng.

Tác giả: Hoàng Vũ

Nguồn tin: phapluatxahoi.kinhtedothi.vn