Về thăm mẹ 106 tuổi, con gái 85 tuổi bị mẹ chê một câu khiến ai nấy cười ngất

Theo đó, năm hết tết đến, con gái năm nay vừa tròn 85 tuổi liền muốn sang thăm mẹ năm nay 106 tuổi. Khi vừa đến nhà mẹ, con gái chống gậy, bước từng bước vào trong để trò chuyện với mẹ mình.

Ban đầu, người mẹ vẫn chưa nhận ra đây là con gái của mình, tuy nhiên, sau khi được các cháu nhắc, cụ bà mới dần nhớ ra cô con gái lớn của mình.



(Video: Con gái 85 tuổi về thăm mẹ già 106 tuổi. Nguồn: Tin 3 phút)

Thế nhưng, ngay khi nhận ra con gái, cụ bà liền phán một câu khiến ai nấy vừa nghe đều phải bật cười. Theo đó cụ bà nhìn con gái và nói: "Sao nay già dữ vậy?". Nghe cụ bà chê con gái, con cháu đứng xung quanh phải bật cười vì sự thật thà quá đỗi dễ thương này.

Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú trước khoảnh khắc mẹ 106 tuổi và con gái 85 tuổi đoàn tụ. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng liên tục gửi lời chúc dễ thương đến cho 2 cụ bà.

"2 cụ dễ thương quá, chúc 2 cụ thật nhiều sức khỏe"

"Đúng là không gì hạnh phúc hơn khi còn mẹ trên cuộc đời"'

"Đây thực sự là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống này. Yêu cụ và bà quá ạ"

"Hạnh phúc. Chúc hai cụ luôn vui khỏe. Cầu mong bố mẹ mình cũng vui khỏe để mình cũng chống gậy về thăm được như vậy".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn