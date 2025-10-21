Bên trong nhà riêng đậm chất Á Đông của Phương Oanh

Trước khi kết hôn, Phương Oanh sở hữu một căn hộ cao cấp tại Hà Nội. Đây là phần thưởng nữ diễn viên tự dành cho chính mình sau nhiều năm nỗ lực trong nghệ thuật. Ảnh: FBNV
Căn hộ rộng khoảng 100m2, thiết kế tinh tế, có view ngắm nhìn thành phố. Ảnh: FBNV
Khi bàn giao nhà, căn hộ gồm 3 phòng ngủ. Tuy nhiên, do ở một mình nên Phương Oanh đập một phòng ngủ để tăng diện tích cho phòng khách. Ảnh: FBNV
Phương Oanh chọn phong cách Indochine (Đông Dương) làm linh hồn cho căn hộ. Nữ diễn viên ưu tiên vật liệu tự nhiên như gỗ, mây, tre, gạch bông... kết hợp cùng những chi tiết trang trí đặc trưng như hoa sen, họa tiết Tứ Quý...Ảnh: FBNV
Phòng khách nổi bật với bộ sofa đặc trưng, bàn trà gỗ chạm khắc, bình gốm, tranh sơn mài... Ảnh: FBNV
Mỗi không gian đều được Phương Oanh sắp xếp tỉ mỉ. Ảnh: FBNV
Phòng bếp được sắp xếp khéo léo, giúp tối ưu không gian. Tại khu vực nấu nướng, Phương Oanh thiết kế thêm một quầy bar nhỏ xinh. Ảnh: FBNV
Không gian thờ cúng trang nghiêm. Ảnh: FBNV
Khu vực ban công được Phương Oanh trang trí bằng nhiều chậu hoa rực rỡ. Ảnh: FBNV
Với cách bài trí tinh giản nhưng ấm cúng, căn hộ giúp nữ diễn viên dễ dàng tái tạo năng lượng, duy trì sự cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân. Ảnh: FBNV
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn