Clip mẹ chồng mắng chửi con dâu mới sinh em bé 10 ngày gây bức xúc

Mẹ chồng gây bức xúc khi chửi mắng con dâu mới sinh 10 ngày. Ảnh cắt từ clip.

"Ngày thứ 10 sau sinh. Mình đi rút chỉ và kiểm tra vết mổ. Tối hôm trước, chồng cũ mình đòi bật điện lên (con mình đang ngủ) để dạy mẹ chồng mình dùng máy pha sữa. Mình không đồng ý cho bật, lời qua tiếng lại đã thái độ lẫn nhau, vốn dĩ trước đó đã không thuận nhau, cả lúc mình sinh ở viện", con dâu tên T. viết caption kèm theo video chia sẻ trên TikTok.

Trong clip, người mẹ chồng to tiếng, dùng tay chỉ trỏ và chê bai nhà thông gia nấu ăn không tốt. Cuộc tranh cãi lên đỉnh điểm khi người mẹ ủng hộ việc con trai mình có người phụ nữ khác.

"Nó đi với người khác đấy là việc của nó, vẫn nói nhưng có những lúc nó phải như thế. Đàn ông phải chấp nhận thế. Chứ không thể của riêng mình được. Đó là nghề nghiệp và công việc", mẹ chồng nói.

Trong khi đó, người chồng ngồi ở một góc phòng, giữ im lặng, không có động thái bênh vực vợ hay can ngăn mẹ.

Phía dưới video, nhiều người gọi tên một nữ diễn viên nổi tiếng vì cho rằng người mẹ chồng trong video là mẹ ruột của cô. Trả lời bình luận, chị T. xác nhận thông tin này, đồng thời nhấn mạnh: "Tôi với phía chị (nữ diễn viên - PV) không có vấn đề gì. Tôi chỉ xích mích với bố mẹ chồng và chồng".

Thông số trên video được trích xuất từ camera giám sát cho thấy sự việc diễn ra từ tháng 12/2024. Chị T. cho biết cô và chồng cũ đã ly dị vào tháng 12/2025. Tuy nhiên, chị quyết định đăng video lên mạng do xích mích, bị gia đình chồng cũ xúc phạm.

Sau khi clip viral, đến ngày 5/2, trang TikTok của người này đã không còn hoạt động. Tuy nhiên, video được nhiều tài khoản khác chia sẻ lại và tiếp tục tạo tranh luận.

Nhiều dân mạng bày tỏ bức xúc trước thái độ của mẹ chồng, đặc biệt khi con dâu mới sinh ít ngày, là thời điểm rất nhạy cảm về tâm lý và cần được tĩnh dưỡng. Trang cá nhân của nữ diễn viên cũng bị dân mạng tấn công, để lại hàng loạt bình luận tiêu cực.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: znews.vn