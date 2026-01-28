Biệt thự trong 'khu nhà giàu' của Phương Oanh hiện có gì khác biệt?

Sau một thời gian vắng bóng khỏi truyền thông, Phương Oanh bất ngờ lộ diện qua vlog nấu ăn trong căn biệt thự tại “khu nhà giàu”. Ảnh chụp màn hình
Trong clip, nữ diễn viên tập trung vào chế biến gà luộc cánh tiên và xôi nghệ - những món thường thấy trong mâm cỗ cúng, mâm cơm Tết. Ảnh chụp màn hình
Bối cảnh quay video vẫn là căn bếp quen thuộc trong nhà riêng của Phương Oanh. Ảnh chụp màn hình
Không khí đón Tết Nguyên đán đã xuất hiện trong nhà Phương Oanh. Cô trang hoàng nhà cửa bằng bình hoa tiểu tú cầu, gắn những chiếc lồng đèn giấy hot trend Tết 2026. Ảnh chụp màn hình
Từ những hình ảnh chia sẻ trước đây, có thể thấy biệt thự của Phương Oanh sở hữu thiết kế hiện đại, sang trọng và tinh tế. Ảnh chụp màn hình
Nội thất sử dụng các gam màu trắng, đen và nâu trầm chủ đạo. Ảnh: FBNV
Cạnh khu bếp là bàn ăn rộng rãi. Ảnh: FBNV
Dịp Tết năm ngoái, Phương Oanh trang trí nhiều chậu cúc vàng trước biệt thự. Ảnh chụp màn hình
Một góc phòng khách mang phong cách hiện đại từng được hé lộ. Ảnh chụp màn hình
Căn phòng dành cho hai nhóc tỳ của Phương Oanh. Ảnh chụp màn hình
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn