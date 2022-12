Về khuya, cô gái bị thanh niên sàm sỡ ngay tại nhà trọ

Theo diễn biến trong đoạn clip, khoảng 23h40' đêm 26/12, cô gái đi xe máy về đến phòng trọ. Khi cô vừa mở cửa cổng nhà trọ và cho xe vào nhà thì một nam thanh niên mặc đồ đen theo sau bất ngờ xông đến tấn công, sàm sỡ cô gái.

Sau khi bị đụng chạm cơ thể, cô gái cố đuổi tên "biến thái" đi nhưng lại bị hắn ta sàm sỡ nhiều hơn. Thậm chí cô gái còn bị hắn khống chế đẩy lùi phía sau, khiến nạn nhân phải la hét kêu cứu.

Bài đăng cho biết sự việc xảy ra tại một nhà trọ thuộc phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thông tin với báo chí, ngày 27/12, một lãnh đạo Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã nhận được đơn trình báo của một cô gái về việc bị tấn công, sàm sỡ ngay tại khu trọ đang sinh sống.

"Nạn nhân trình báo vụ việc sau đó bận việc nên đi ngay. Chúng tôi đã cử cán bộ mời cô gái đến trụ sở làm việc và tiếp tục xác minh", vị lãnh đạo thông tin với Zing.

