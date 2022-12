Xác minh clip cô gái bị sàm sỡ tại nhà trọ ở Hà Nội

Ngày 27/12, Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết đơn vị đang xác minh đơn trình báo của một cô gái về việc bị sàm sỡ.

Cô gái bị sàm sỡ. (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội cùng ngày, dữ liệu từ camera giám sát một khu nhà trọ tại phường Mễ Trì đã quay lại sự việc.

Cụ thể, khoảng 23h40 ngày 26/12, cô gái đi xe máy vào nhà trọ thì bị một người đàn ông theo sau.

Hình ảnh từ camera tố cáo người đàn ông có hành vi sàm sỡ cô gái. Dù nạn nhân chống cự, đẩy đối tượng ra ngoài nhưng gã trai vẫn tiếp tục giở trò đồi bại.

Chỉ huy công an phường cho biết ngay sau vụ việc, nạn nhân đã đến trụ sở đơn vị để trình báo. Cán bộ Công an phường Mễ Trì đang xác minh, liên hệ mời người đàn ông trong vụ việc đến cơ quan công an để làm việc.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: Báo Dân trí