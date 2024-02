VCK U19 Quốc gia 2024: HAGL chia điểm, SLNA đại thắng

Chiều ngày 22/2, bảng B và C của VCK U19 Quốc gia 2024 đã diễn ra lượt trận đầu tiên. Ở bảng B, Hà Nội được đánh giá cao hơn so với HAGL. Đội bóng Thủ đô chơi tốt hơn và dẫn trước ở cuối hiệp 1 do công của Lê Trí Phong. Nhưng sang hiệp 2, HAGL đã nỗ lực dâng cao để tìm bàn gỡ. Cuối cùng, đội bóng phố Núi cũng có bàn san bằng tỷ số ở cuối trận sau pha kết thúc của Minh Tâm.

Cũng ở bảng này, Thanh Hóa chứng tỏ sức mạnh của nhà ĐKVĐ bằng chiến thắng 2-0 trước Phú Yên. Dù vậy, đội bóng xứ Thanh khởi đầu không tốt khi khá bế tắc trong các pha hãm thành. Tuy nhiên, trong 15 phút cuối trận, các học trò của HLV Vũ Văn Chung liên tiếp ghi 2 bàn và giành thắng lợi với tỉ số 2-0. Kết quả này giúp Thanh Hoá dẫn đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên.

Ở bảng C, SLNA với dàn cầu thủ trẻ chất lượng nhanh chóng chiếm ưu thế trước Bình Phước. Phút 45+3, Long Vũ mở tỷ số trận đấu cho đội bóng xứ Nghệ. Sang hiệp 2, Văn Nam và Quốc Khánh lập công giúp SLNA thắng trận đầu tiên với tỉ số 3-0.

Cũng tại bảng này, Thể Công Viettel đối đầu Khánh Hoà. Chơi tốt hơn nhưng phải đến phút 36, Thế Phong mới đưa đội bóng áo lính vươn lên dẫn điểm. Phút 45+1, Kim Huy giúp Thể Công Viettel dẫn 2 bàn. Sang hiệp 2, hai đội không ghi được thêm bàn thắng nào. Chung cuộc, Thể Công Viettel thắng với tỷ số 2-0.

Kết quả ngày 22/2

Hà Nội - HAGL: 1-1

Thanh Hóa - Phú Yên: 2-0

SLNA - Bình Phước: 3-0

Thể Công Viettel - Khánh Hòa: 2-0

Lịch thi đấu ngày 23/2

14h00: Đồng Tháp - PVF

16h00: Bình Dương - Huế

