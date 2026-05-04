Vào bênh cha, con trai đánh hàng xóm tử vong

Chiều tối 4/5, Công an xã Tân Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại ấp Cả Bát, xã Tân Hưng khiến ông N.V.T. (SN 1977) tử vong. Đối tượng gây án là Lê Văn Rãi (SN 1983, ngụ cùng ấp) bị bắt ngay sau đó.

Nơi xảy ra vụ án mạng.

Trước đó ông L.V.N. (SN 1960, cha Rãi) đang nằm nghỉ ngơi trên võng trước nhà thì thấy T. nhậu say đi ngang qua, ông N. buông lời trêu chọc cho vui. Tuy nhiên giữa 2 nảy sinh mâu thuẫn đánh nhau.

T. chạy về nhà lấy cây kéo đi đến chỗ ông N. đang ngồi trên võng đâm nhiều nhát vào người ông N. khiến ông N. bị thương tích nặng. Đi làm về thấy cha bị hàng xóm đâm, Rãi lao vào can ngăn nhưng bị T. tấn công.

Rãi phản kháng lại và dùng tay bóp cổ T. cho đến khi T. bất tỉnh. T. và ông N. được đưa vào trung tâm y tế gần đó cấp cứu, tuy nhiên T. được xác định là tử vong trước đó. Ông N. đang được điều trị tích cực ở trung tâm y tế.

Công an tỉnh Tây Ninh lập hồ sơ điều tra xử lý Rãi về hành vi “giết người”.

Tác giả: M.Đ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân