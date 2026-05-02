Sau "chén chú chén anh" là án mạng

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, anh L.T.H (SN 1995) cùng nhóm bạn nhậu tại nhà của Trần Ngọc Thành (SN 1993) tại thôn Minh Thành, xã Hàm Thuận Nam, Lâm Đồng. Tàn cuộc, anh H. về nhà.

Người dân hiếu kỳ đến theo dõi vụ việc.

Sau đó, Thành qua nhà của H. thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Thành dùng dao đâm H. gục tại vườn thanh long sau nhà. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh H đã tử vong. Sau khi gây án, Thành đã đến cơ quan công an trình diện.

Nhận được tin báo, Công an xã Hàm Thuận Nam đã đến bảo vệ hiện trường và thu thập thông tin ban đầu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đang khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án.

Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân