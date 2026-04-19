Văn Toàn diện vest bảnh bao ăn cưới em gái, cô dâu visual sáng bừng, vàng đeo trĩu cổ

Mới đây Nguyễn Nụ - em gái của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã chính thức lên xe hoa. Trong ngày trọng đại, cô gái hot nhất làng bóng đá trở thành tâm điểm với nhan sắc xinh đẹp. Diện chiếc váy cưới cúp ngực trắng cô dâu khéo léo khoe bờ vai trần quyến rũ và nụ cười rạng rỡ hạnh phúc.

Đặc biệt, người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước hình ảnh cô dâu "vàng đeo trĩu cổ". Đó là tình cảm của gia đình dành cho đôi trẻ trong ngày khởi đầu cuộc sống hôn nhân.

Không kém phần nổi bật, cầu thủ Văn Toàn xuất hiện trong bộ vest đen lịch lãm, được cắt may tinh tế. Khác với hình ảnh quần đùi áo số trên sân cỏ hay phong cách năng động thường ngày, "Chủ tịch" Toàn hôm nay đầy đĩnh đạc và phong độ. Chàng cầu thủ hân hoan chúc mừng em gái bằng dòng trạng thái: "Thị Nụ cưới chồng. Chúc mừng hạnh phúc".

Bên dưới bài đăng dân tình cũng lập tức vào nhắc khéo Văn Toàn sớm lấy vợ, đáp lại tiền đạo sinh năm 1996 cho rằng mọi người nên từ từ. Trước đó, trong đám cưới của tiền vệ Đức Huy, Văn Toàn cũng đã tiết lộ sẽ lấy vợ vào năm 2027. Theo tìm hiểu, hiện tại anh chàng đã có bạn gái nhưng chưa công khai mối quan hệ. Nếu Văn Toàn cưới vợ, dàn ngôi sao lứa U23 Việt Nam giành chức Á quân U23 châu Á 2018 sẽ đều "yên bề gia thất".

