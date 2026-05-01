Vợ sắp cưới của Vũ Văn Thanh đáp trả lời chê bai ngoại hình

Bích Hạnh trong buổi lễ dạm ngõ hồi tháng 4. Ảnh: Trần Bích Hạnh/Facebook.

Trong video mới đăng trên kênh TikTok của Trần Bích Hạnh - vợ sắp cưới của hậu vệ Vũ Văn Thanh, một tài khoản để lại bình luận, cho rằng trên mạng, nàng WAG xinh nhưng "bên ngoài lại không nhận ra". Trước nhận xét này, Bích Hạnh trực tiếp phản hồi, cho biết thời điểm bị so sánh là khi cô tham dự một đám cưới ở quê trong tình trạng đang điều trị da, khiến gương mặt có phần sưng và không được chỉn chu.

Bích Hạnh thừa nhận việc xuất hiện khi chưa hoàn thiện ngoại hình là thiếu sót, song cũng cho rằng sự khác biệt giữa ảnh trên mạng và đời thực có thể đến từ nhiều yếu tố như góc chụp, ánh sáng hay tình trạng da tại thời điểm ghi hình.

"Cái sai của mình là vô tư quá, ra ngoài khi mặt đang trị liệu, không chỉn chu. Nói thật mình cũng không ăn hình", cô viết.

Màn đáp trả của Bích Hạnh bắt nguồn bức ảnh chụp tại đám cưới của MC Mù Tạt (Huyền Trang) và cầu thủ Phạm Đức Huy ở Hải Phòng vào tháng 3. Khi đó, một số hình ảnh đời thường của nàng WAG được người khác ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Các bức ảnh sử dụng camera thường, không qua chỉnh sửa, từ đó làm dấy lên tranh luận về sự khác biệt so với hình ảnh cô đăng tải trên trang cá nhân.

Từ những hình ảnh này, một số ý kiến cho rằng ngoại hình của Bích Hạnh ngoài đời không giống với hình ảnh trên mạng. Ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng đây là điều phổ biến, do sự khác biệt về điều kiện chụp ảnh và trạng thái cá nhân.

Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 4/2025, đúng dịp sinh nhật lần thứ 29 của nam hậu vệ. Kể từ thời điểm này, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ các buổi hẹn hò đến những chuyến du lịch cùng nhau.

Văn Thanh đăng tải loạt ảnh cầu hôn lãng mạn bạn gái bên bờ biển vào ngày 14/4 vừa qua. Cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6.

Hiện tại, Văn Thanh hi đấu trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Trong khi đó, Bích Hạnh được biết đến trên mạng xã hội với hình ảnh "hot girl phòng gym", đồng thời theo đuổi công việc kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp.

Tác giả: Kha Thanh

Nguồn tin: znews.vn