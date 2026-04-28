Cầu thủ Văn Thanh khoe căn hộ sang trọng trước khi dạm ngõ vợ sắp cưới

Văn Thanh và Bích Hạnh chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 4/2025, đúng dịp sinh nhật lần thứ 29 của nam hậu vệ. Từ đó đến nay, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hẹn hò ngọt ngào và cùng nhau vi vu nhiều điểm đến
Hiện tại, Văn Thanh đang thi đấu cho CLB Công an Hà Nội, trong khi Bích Hạnh được biết đến như một “hot girl phòng gym” và theo đuổi sự nghiệp riêng trong lĩnh vực làm đẹp
Trước đó, ngày 14/4, Văn Thanh đăng tải loạt ảnh cầu hôn bạn gái. Buổi cầu hôn được chuẩn bị trong không gian lãng mạn bên bờ biển, kèm pháo hoa
Vào năm 2023, Văn Thanh từng gây chú ý khi chia sẻ không gian căn hộ sang trọng tại TP.HCM. Thiết kế hiện đại, tinh tế cùng cách bài trí gọn gàng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ
Căn hộ được thiết kế với tông trắng chủ đạo, mang lại cảm giác sáng sủa và tinh tế. Khu vực phòng khách bố trí bộ sofa cỡ vừa, đủ chỗ cho khoảng 4–5 người, tạo không gian sinh hoạt ấm cúng. Đối diện là kệ TV được điểm xuyết bằng hoa trang trí, trong khi phía trên là đèn trần thả mang phong cách châu Âu, góp phần hoàn thiện vẻ hiện đại và thanh lịch cho tổng thể căn phòng
Khu vực bếp cũng được trang bị đầy đủ tiện nghi, với hệ tủ bếp gọn gàng và các thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Không gian được sắp xếp ngăn nắp, đồng bộ với tổng thể căn hộ, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa mang lại sự tiện lợi trong quá trình sử dụng
Bàn ăn được bố trí ngay cạnh khu vực cầu thang, vừa tận dụng tối đa diện tích vừa tạo sự kết nối liền mạch giữa các không gian chức năng. Cách sắp xếp này giúp khu vực ăn uống vẫn giữ được sự gọn gàng, ấm cúng mà không làm mất đi tính thẩm mỹ tổng thể của căn hộ
Căn hộ của Văn Thanh có 2 phòng ngủ, được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ tiện nghi. Không gian các phòng được bố trí gọn gàng, ưu tiên sự thoáng đãng và thoải mái, phù hợp để nghỉ ngơi sau những giờ luyện tập và thi đấu
Khoảng hành lang cạnh cầu thang được khéo léo tận dụng để lắp đặt hệ tủ lưu trữ túi xách và các phụ kiện thời trang, vừa tối ưu công năng sử dụng vừa tạo điểm nhấn thị giác cho không gian. Nhờ cách bài trí chỉn chu, khu vực này không hề trở nên chật chội mà ngược lại còn góp phần tôn lên phong cách sống gọn gàng
Các thiết bị thiết yếu như tủ lạnh, máy giặt và máy sấy cũng đã được Văn Thanh trang bị đầy đủ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt hàng ngày và mang lại sự tiện nghi cho không gian sống
Sinh năm 1996 tại Hải Dương, Vũ Văn Thanh trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Anh bắt đầu gây chú ý từ khi khoác áo đội U19 Việt Nam trong thế hệ tài năng cùng Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh. Từ năm 2016, Văn Thanh trở thành trụ cột không thể thay thế của HAGL tại V.League.
Năm 2018, anh ghi dấu ấn mạnh mẽ tại VCK U23 châu Á khi cùng đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi á quân lịch sử. Hình ảnh Văn Thanh lạnh lùng thực hiện cú sút luân lưu quyết định trong trận bán kết với U23 Qatar đã trở thành khoảnh khắc biểu tượng của bóng đá Việt Nam. Văn Thanh đã có nhiều đóng góp cho đội tuyển Việt Nam với chức vô địch AFF Cup 2028, 2024 và tứ kết Asian Cup 2019.
Sau nhiều năm cống hiến cho HAGL, năm 2023, anh chính thức gia nhập CLB Công An Hà Nội (CAHN) với bản hợp đồng có thời hạn hai năm.
Tác giả: Minh Hoàng
Nguồn tin: thuonggiaonline.vn