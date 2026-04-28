Cầu thủ Văn Thanh khoe căn hộ sang trọng trước khi dạm ngõ vợ sắp cưới

Sinh năm 1996 tại Hải Dương, Vũ Văn Thanh trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Anh bắt đầu gây chú ý từ khi khoác áo đội U19 Việt Nam trong thế hệ tài năng cùng Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh. Từ năm 2016, Văn Thanh trở thành trụ cột không thể thay thế của HAGL tại V.League.

Năm 2018, anh ghi dấu ấn mạnh mẽ tại VCK U23 châu Á khi cùng đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi á quân lịch sử. Hình ảnh Văn Thanh lạnh lùng thực hiện cú sút luân lưu quyết định trong trận bán kết với U23 Qatar đã trở thành khoảnh khắc biểu tượng của bóng đá Việt Nam. Văn Thanh đã có nhiều đóng góp cho đội tuyển Việt Nam với chức vô địch AFF Cup 2028, 2024 và tứ kết Asian Cup 2019.

Sau nhiều năm cống hiến cho HAGL, năm 2023, anh chính thức gia nhập CLB Công An Hà Nội (CAHN) với bản hợp đồng có thời hạn hai năm.