Trung Quốc kêu gọi đồng phạm của Trần Chí ra đầu thú

Campuchia đã dẫn độ Trần Chí, 38 tuổi, sang Trung Quốc theo yêu cầu của Bắc Kinh. Ảnh: Bộ Công an Trung Quốc.

Theo AFP, hôm nay 15/1, Bộ Công an Trung Quốc đã kêu gọi các đồng phạm của trùm lừa đảo Trần Chí tự nguyện ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng, sau khi kẻ cầm đầu đã bị Campuchia trục xuất và dẫn độ về Trung Quốc tuần trước.

Bộ Công an Trung Quốc cho biết những đồng phạm ra đầu thú trước ngày 15/2 và "thành khẩn khai báo" có thể được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Cơ quan này nhấn mạnh những đối tượng ngoan cố sẽ bị truy quét "tổng lực", đồng thời kêu gọi các nghi phạm hãy "trân trọng cơ hội này".

Công an Trung Quốc đã chính thức xác nhận tạm giam Trần Chí và hai đồng phạm để chờ xét xử. Nhà chức trách Trung Quốc cáo buộc Trần Chí là kẻ cầm đầu của đường dây cờ bạc và lừa đảo xuyên quốc gia trị giá hàng tỷ đô la.

Kết quả điều tra cho thấy tập đoàn của Trần Chí bị nghi ngờ phạm hàng loạt tội danh nghiêm trọng, bao gồm: tổ chức đánh bạc bất hợp pháp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kinh doanh trái phép và tẩu tán tang vật phạm tội.

Ngày 13/1, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn ra tuyên bố việc bắt giữ và dẫn độ Trần Chí về Trung Quốc đã phản ánh "cam kết mạnh mẽ của Campuchia trong việc đấu tranh chống lại loại tội phạm này".

Vụ bắt giữ bất ngờ này là một bước tiến quan trọng trong chiến dịch quốc tế vốn còn rời rạc nhằm vào các mạng lưới lừa đảo tinh vi tại Đông Nam Á. Những mạng lưới này do các băng nhóm tội phạm điều hành, đã chiếm đoạt hàng tỷ USD của các nạn nhân trên khắp thế giới.

"Đây là một cuộc chiến liên tục, và chúng tôi đã thiết lập các biện pháp cùng những bước đi cụ thể để xóa sổ loại tội phạm này," Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn khẳng định trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi tại thủ đô Phnom Penh.

Campuchia luôn quyết tâm trấn áp tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là các loại tội phạm sử dụng công nghệ mới như tổ chức lừa đảo trực tuyến, ông chia sẻ với Reuters.

Ông không cung cấp chi tiết về cuộc điều tra đối với Trần Chí nhưng cho biết quá trình hợp tác toàn diện với Bắc Kinh đã bắt đầu từ nhiều tháng trước. Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia cho biết nước này có "mối quan hệ hợp tác rất chặt chẽ" về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia với Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước láng giềng khác.

Các đường dây lừa đảo của Trần Trí hoạt động trong những khu phức hợp khổng lồ tại các quốc gia như Campuchia, Myanmar với sự tham gia của hàng chục nghìn lao động. Trong số đó, nhiều người là nạn nhân của nạn buôn người, bị dụ dỗ bởi lời hứa về việc làm trong ngành công nghệ hoặc khách sạn, nhưng sau đó bị ép buộc lừa đảo người lạ qua mạng hoặc phải đối mặt với các hình phạt tàn bạo.

