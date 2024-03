Vận động đối tượng giết người ra đầu thú

Vào 19h30 ngày 20/3, Phúc đến nhà anh V.T.T ở thôn Lũh Yố, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh ngồi nhậu cùng chủ nhà và vài người bạn. Sau đó, Lê Thanh Tài (SN 1985, trú thôn Lũh Ngó) đến nhà anh T. và xảy ra xích mích, mâu thuẫn với Phúc. Sau khi bị Tài đánh vào mặt 1 cái, nổi máu côn đồ, Phúc ra xe lấy 2 dao thủ sẵn trong cốp đâm liên tiếp vào người anh Tài làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Phúc điều khiển xe môtô bỏ trốn.

Đối tượng Nguyễn Văn Phúc.

Nhận tin báo, Công an huyện Chư Pưh nhanh chóng đến hiện trường phối hợp Công an xã Ia Hrú điều tra vụ việc. Trung tá Nguyễn Quang Định - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Chư Pưh cho biết: “Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án mạng, chúng tôi khẩn trương rà soát các mối quan hệ, liên hệ với thân nhân của đối tượng Nguyễn Văn Phúc để vận động đối tượng ra đầu thú, đồng thời triển khai các tổ công tác tập trung truy xét nóng đối tượng”.

Đến 23h cùng ngày, sau nỗ lực thuyết phục của cơ quan Công an và gia đình, Nguyễn Văn Phúc đã đến Công an xã Ia Hrú để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Phúc khai nhận do uống nhiều rượu nên không còn tỉnh táo. Thấy Tài chửi bới, dọa giết rồi đánh vào má nên tức giận, liền lấy 2 dao cầm 2 tay chém vào người nạn nhân. Sau khi gây ra tội lỗi, Phúc lên xe bỏ trốn.

Hiện, Công an huyện Chư Pưh đã bàn giao hồ sơ, vật chứng và đối tượng Nguyễn Văn Phúc cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Tác giả: Thúy Trinh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân